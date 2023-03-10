中選會拍板定案 2024總統、立委選舉1/13舉行

中央選舉委員會今日舉行委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於明1月13日（星期六）同日舉行投票。示意圖。（資料照）

2023/03/10 14:04

〔記者吳書緯／台北報導〕中央選舉委員會今日舉行委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於明1月13日（星期六）同日舉行投票。

中選會表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，前經該會第586次委員會議決議同日舉行投票。至投票日期，中選會於2月22日邀集考選部、內政部、教育部、經濟部、勞動部、行政院人事行政總處及各直轄市、縣（市）選舉委員會研商，並提報今日委員會議討論，決議定於2024年1月13日舉行投票，會中同時討論通過「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程如下：

（一）112年9月12日 發布總統、副總統選舉公告及發布在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統、副總統選舉權登記公告

（二）112年9月12日至12月4日 受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記

（三）112年9月13日至9月17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人

（四）112年9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人

（五）112年9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件

（六）112年11月7日 發布立法委員選舉公告

（七）112年11月14日前 公告總統、副總統選舉連署結果

（八）112年11月16日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期及必備事項

（九）112年11月20日至11月24日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請

（十）112年12月5日前 審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤

（十一）112年12月11日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次

（十二）112年12月15日前 審定立法委員選舉候選人名單，並通知抽籤

（十三）112年12月15日 公告總統、副總統選舉候選人名單

（十四）112年12月16日至113年1月12日 辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會

（十五）112年12月20日 區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤

（十六）113年1月2日 公告立法委員選舉候選人名單

（十七）113年1月3日至113年1月12日 辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會

（十八）113年1月13日 投票、開票

（十九）113年1月19日前 公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單

（二十）113年1月25日前 致送總統、副總統及立法委員選舉當選證書

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