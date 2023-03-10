北市公寓火警慈父先救出一對兒女 疑折返救愛貓不幸葬身火海

消防人員搶救受困陽台的小姊弟。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/10 14:50

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區一棟舊公寓今天清晨發生火警，消防人員在後陽台救出1對小姊弟，其父親卻不幸被燒成焦屍。經警、消初步了解，發現46歲死者在竄出火舌時，先叫醒該對小姊弟赴陽台躲避，其實可以躲過一劫，但卻又折返欲救愛貓，可能才因此被嗆昏喪身火海，而前往韓國的老婆，預計下午將急趕返國處理老公後事。

警方調查，林姓死者跟老婆在北市五分埔從事韓國服飾買賣，育有11歲女兒、6歲兒子，一家四口住在舊公寓大樓5樓與頂樓加蓋，5樓與頂加間有樓梯互通，平時兒、女一起住在頂加，幾天前死者老婆前往韓國補貨。

今天清晨6時許，消防局獲報信義區和平東路三段391巷的該舊公寓大樓發生火災，立即調派各式消防車、救護車25輛、人員60多名趕往灌救，消防人員抵達時，發現5樓窗戶竄出火舌，已延燒到其頂樓加蓋，都冒出大量濃煙，呈現全面燃燒狀況，馬上佈水線滅火，同時疏散住戶13人。

消防人員現場於5樓後側陽台救出2人，包括男童6歲，意識清醒，無明顯外傷，生命徵象正常；女童11歲，腳擦傷，意識清醒，生命徵象正常。當時姊弟受困時，非常驚慌，不斷高喊「爸爸還在房間裡面」，尋求消防人員救助，但不幸的是撲滅火舌後，消防人員在5樓頂加大門口發現1名男性焦屍，疑似為小孩的父親，警方此採DNA進一步確認身分。

消防人員將驚魂未定的小姊弟送醫救治，警方並通知死者老婆的妹妹趕赴醫院安撫小姊弟。據姊弟表達，在5樓廚房做早餐的父親，突然衝到6樓叫醒他們要他們快跑，並帶他們到5樓陽台躲避火舌，隨後又折返救愛貓。

消防局表示，小姐弟因有關門，阻擋住火舌與濃煙，才幸運逃過一劫，而整個火勢在7時撲滅，燒損裝潢家具及雜物，燃燒面積約40平方公尺。目前警消人員初步勘查，起火點在廚房，仍正深入了解起火原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法