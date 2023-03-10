台灣與荷比盧國會友好協會成立 林宜瑾：深化民主夥伴關係

立委林宜瑾10日舉行「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」成立大會，多位立院同事到場相挺一同合影。（記者塗建榮攝）

2023/03/10 16:43

〔記者陳政宇／台北報導〕由民進黨立委林宜瑾發起的立法院「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」今日成立，林宜瑾強調，台灣持續面臨著中國的威脅，她推動國會外交責無旁貸，期待能持續深化民主夥伴關係，並促進與各國國會議員、各級政府與民間的各種交流。

立法院「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」今日成立，約30位跨黨派立委加入，會中通過由林宜瑾擔任會長，民進黨范雲、時代力量王婉諭、民眾黨吳欣盈擔任副會長。立法院秘書長林志嘉及外交部政務次長李淳出席與會，表達肯定並支持協會推動國會外交上的任何協助。

林宜瑾指出，盧森堡國會去年5月一致通過決議案，呼籲政府進一步加強與台灣經濟、科學及文化關係；上個月，荷蘭國會破例在表決期間接待我國會訪問團，荷蘭議員們對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題表達高度關注；比利時國會及區議會近年陸續通過4個友台決議，各項交流合作日益密切。

另，林宜瑾提到，WBC世界棒球經典賽目前正在台灣進行中，剛好台灣隊明晚要較勁的對手就是荷蘭隊，比賽雖然有輸有贏，但很適合交朋友，她很樂意推廣與各國間的體育交流。

范雲表示，荷比盧3國與台灣有許多共通點，尤其荷蘭更常因為與台灣大小、人口、甚至經濟發展條件都相近，而被當作台灣效仿的對象。這三國都是我國在歐盟內重要的友好國家，荷蘭、比利時兩國去年都力推挺台法案的通過，而盧森堡，也在疫情嚴重的時候，支持我國參與世界衛生組織。

「台灣若要走向國際，就必須與更多國家建立連結」，王婉諭說，在資源稀缺、大國夾擊的情境下，許多小國的經驗與處境與台灣相仿，更能夠提供台灣珍貴的建議。這三國的國會也長期對台友善，除了支持我國加入WHA，也通過多個挺台決議，對於台灣與歐盟合作有很正面的助益。荷蘭除了歷史上跟台灣頗有淵源，近年更因為半導體產業，而有非常緊密的合作關係。

正在坐月子的吳欣盈則以預錄影片致詞，她提到，台灣和歐洲的經貿往來非常緊密，歐盟長期以來是台灣最大的外國投資來源，根據經濟部統計，荷蘭是從1952年至今對台灣投資總額的第1名，超越美國和日本。

不過，吳欣盈建議，台灣近年對歐盟的投資雖有所成長，但佔台灣整體對外投資的比例仍低於10％。台灣應該透過主權基金等方式，擴大我國對歐盟的投資，除促進雙方在綠能、資安、精準醫療等領域上的交流合作與發展，也能強化台灣與歐盟的連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法