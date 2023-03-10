媒體稱「政府迎合美國毀台積電」 外交部：勿以淪為統戰工具為榮

特定媒體今（10）日不具名評論，宣稱政府「對毀掉正版台積電捨我其誰」。外交部今日痛批，近日部分媒體及假訊息在地協力者頻繁操作「疑美論」認知作戰，「甘做境外敵對勢力的傳聲筒」。（路透檔案照）

2023/03/10 15:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕特定媒體今（10）日不具名評論，宣稱政府「對毀掉正版台積電捨我其誰」。對於相關言論，外交部今日回應，近日部分媒體及假訊息在地協力者頻繁操作「疑美論」認知作戰，且扭曲誇大程度與日俱增。外交部痛批，特定媒體不顧媒體公信力，以純然想像的小說情節取代分析，甘做境外敵對勢力的傳聲筒，「令人心寒」。

外交部指出，近日部分媒體及假訊息在地協力者頻繁操作「疑美論」認知作戰，手法和伎倆如出一轍，但扭曲誇大程度卻與日俱增，甚至憑空杜撰政府迎合美國毀掉台積電、「熱心當美軍彈藥庫，為晶圓廠突然像北溪那般被炸光預寫了劇本」等情節，惡意扭曲民間企業商業投資決定及台美安全合作正面發展。

外交部痛批，相關操作不遺餘力激化台灣社會內部對立，破壞台灣民眾對政府的信任，並且不斷為威脅對台灣動武、遏殺我國國際空間、在國際上擴張威權主義的中國共產黨極權政府塗脂抹粉。其背後想要分化台美關係，及弱化國人對政府及美國信任，意圖將民主台灣送入極權中國虎口的目的也昭然若揭。

外交部強調，台灣擁有成熟健全的民主制度，向以高度保障言論自由的社會及媒體環境為世人稱羨。然近來特定媒體卻以此為保護傘，不顧媒體公信力，以純然想像的小說情節取代分析，甘做境外敵對勢力的傳聲筒，致力於弱化侵蝕台灣引以為傲的民主基礎，「令人心寒」。

外交部重申，近期認知作戰的力道和頻率不減反增，請國人提高警覺，面對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制，同時並籲請特定媒體及人士找回初衷與良知底線，切勿以淪為統戰工具為榮，誠心期盼媒體能回歸專業，以事實為基礎，並且一起努力守護台灣共同價值及國家利益。

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