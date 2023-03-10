H5N1禽流感全球大流行 防檢局長：台灣已面臨至少4波病毒攻擊

H5N1高病原禽流感隨著候鳥飛行在全球大流行，台灣本身也在候鳥通道上，目前國內仍有點狀分布的疫情，防檢局長邱垂章提醒農民一定要做好生物安全防治。（資料照）

2023/03/10 13:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕禽流感疫情在全球肆虐，導致歐美日等國雞蛋生產量都不足致蛋價上漲外，本身就在候鳥通道的台灣也難置身其外，甫上任的防檢局長邱垂章原任家衛所長，他表示，台灣禽流感疫情仍是點狀分布，不過從去年10月迄今的監控顯示，台灣已面臨至少4波有些微基因變異的H5N1高病原禽流感病毒株入侵，提醒農民要做好生安防控。

原防檢局長杜文珍於今年2月升任農委會副主委後，防檢局長一職懸缺迄今，農委會今宣布新任局長由家衛所所長邱垂章接任，並於上午由杜文珍監交並完成交接宣誓典禮後就職。

邱垂章為中興大學獸醫研究所碩士畢業，也是台北醫學大學牙醫學系博士，自2000年就擔任防檢局技正做起，歷任科長、副組長、組長、主任秘書以及基隆分局分局長等職，自2018年11月14日接任家畜衛生試驗所所長職務迄今。

去年迄今在全球大流行的H5N1高病原禽流感病毒造成許多歐美日等產蛋大國都面臨缺蛋情況，也影響種蛋、種雞等供應，因台灣種蛋、種雞都從歐美等國進口，加上本身也位在候鳥通道的台灣近年生態環境提升，來台的候鳥增加，也在台灣造成禽流感疫情，

本身是國內少數動物疫病流行病學專家的邱垂章表示，目前台灣的禽流感疫情仍為點狀分布，全球流行的H5N1病毒株都是b分支，該病毒株對禽類殺傷力強，散播能力又快，也因此造成全球大流行。

他進一步指出，台灣從去年候鳥來台季節開始迄今，就可觀察到至少已面臨4波H5N1禽流感病毒株的攻擊，且這4波的病毒株雖然都是H5N1的b分支，詳細做基因定序後可發現在部分基因位點都有些微變異，「也因為這麼短時間就有4株，不太像是在台灣本土變異。」

邱垂章表示，這4波以及各自有些微變異的H5N1病毒株b分支變異位點都沒有在加強對哺乳類動物的感受上，可說禽傳人的風險仍低，不過該病毒株對禽類殺傷力強且散播快，加上禽流感疫情防治難以用過去透過邊境防檢疫等阻斷方式，再加上台灣本身就是候鳥頻繁會經過的通道，防治難度確實更高，更需倚賴農民第一時間主動通報疫情並尋求政府協助，透過通報讓疫病不會再度散播，也指出若沒有落實通報，農民一旦將染疫雞隻逕自送到化製場等，疫情反而容易因為運輸造成進一步擴散。

邱垂章表示，國內禽流感疫情為點狀分布，但仍提醒農民一定要做好生物安全防治，為了強化傳統蛋雞場的消毒成效，即日起到3月底禽場所在地的動物防疫機關都會提供生石灰，業者只要依照動物防疫人員指導，實施地面與雞糞表面的消毒，降低雞舍內潛存病原的風險。

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