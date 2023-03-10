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    首頁　>　臺北市

    北市動物園馬來貘三代同堂 「貘花豆」長成小淑女

    2021年8月10日出生的馬來貘「貘花豆」，已長成婷婷玉立的小淑女。（記者蔡亞樺攝）

    2021年8月10日出生的馬來貘「貘花豆」，已長成婷婷玉立的小淑女。（記者蔡亞樺攝）

    2023/03/10 13:19

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕馬來貘在野外屬於瀕臨滅絕（Endangered）的物種，台北市立動物園「貘卡」和「馬雅」這對夫妻，15年來成功在園內建立三代同堂的小家族，第二代馬來貘「貘克」、「貘莉」最近到了適婚年齡，在園方促成之下配對成功，盼望明年誕下寶寶；2年前出生擁有高人氣的「貘花豆」，現已長成亭亭玉立的小淑女。

    園方指出，「貘卡」和「馬雅」孕育的下一代快速成長茁壯，轉眼間第二代馬來貘「貘莉」、「貘芳」、「貘樹」都到了適婚年齡，靠著同仁們的努力，先後從捷克布拉格動物園和新加坡動物園引進「貘克」和「Putri」，「貘克」成功與「貘芳」、「貘莉」配對產下第三代馬來貘「貘豆」和「貘花豆」。

    由於動物園的空間有限，為了妥善利用有限的空間和資源，動物園為焦點物種擬定族群管理計畫，包括繁殖配對、動物交換、分群照養、保育教育及研究等，依照族群管理計畫調度園內的動物。動物園引進「貘克」和「Putri」後，積極讓2隻外來個體與園內的馬來貘分組配對，每隻馬來貘生活的地方也因而調整。

    園方今日分享馬來貘家族的近況，目前園內照養馬來貘的地方，包括保育研究中心、熱帶雨林區、熱帶雨林室外區3個場域，不對外開放的保育研究中心有「Putri」、和園內繁殖的「貘樹」一起生活；熱帶雨林區則是「貘芳」、「貘豆」母子。「貘克」已經和「貘莉」成功配對，在熱帶雨林室外區和「貘花豆」輪流使用戶外活動場。

    園方提到，2021年8月10日出生的「貘花豆」，如今已長成亭亭玉立的小淑女，前陣子獨立訓練時有許多民眾注意到，「貘花豆」的背上有非常明顯的傷痕，其實是之前「貘花豆」在抓癢時不小心刮破皮，醫療團隊正在持續觀察和治療當中，也祝福未來「貘克」和「貘莉」能夠成功配對，明年產下一隻健健康康的馬來貘寶寶。

    「貘花豆」背上的傷痕，其實是之前在抓癢時不小心刮破皮，現在接受治療逐漸復原。（台北市立動物園提供）

    「貘花豆」背上的傷痕，其實是之前在抓癢時不小心刮破皮，現在接受治療逐漸復原。（台北市立動物園提供）

    在熱帶雨林區則是「貘芳」、「貘豆」母子輪流到戶外場活動（圖為「貘芳」）。（台北市立動物園提供）

    在熱帶雨林區則是「貘芳」、「貘豆」母子輪流到戶外場活動（圖為「貘芳」）。（台北市立動物園提供）

    來自新加坡動物園的馬來貘「Putri」。（台北市立動物園提供）

    來自新加坡動物園的馬來貘「Putri」。（台北市立動物園提供）

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