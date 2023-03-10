社團號召500黃埔校友赴中「校慶」 基進：國軍必須「去黃埔化」

台灣基進今（10）日召開「打掉黃埔改鳳山，防共諜從國軍轉型正義做起」記者會，左起為嘉義黨部主委翁渙瑤、黨主席王興煥及台北市黨部主委吳欣岱。（台灣基進提供）

2023/03/10 13:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕有多個退伍軍方社團正號召500名黃埔軍校校友至中國參加黃埔建校99週年活動。台灣基進今（10）日表示，國軍必須全面進行「去黃埔化」，避免認同錯亂問題，並打造屬於在地的我軍文化。台灣基進也宣布，為搶攻2024國會選戰，接下來會集中火力猛攻「國防改革」議題。

台灣基進今早召開「打掉黃埔改鳳山，防共諜從國軍轉型正義做起」記者會，提及自2015年至2020年間，我國至少發生222件共諜案，其中許多案件與退役軍官運用過去人脈，協助發展共諜組織有關。

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤為陸軍官校正80期生，他回憶，從踏入營區第一刻起，觸目所及都是「今日我以黃埔為榮，明日黃埔以我為榮」精神標語，到校歌、校訓與軍歌，不斷灌輸所謂「黃埔精神」。然而，受訓地是在高雄，但黃埔卻遠在中國廣州。他不禁納悶，黃埔與自己有何關係？

翁渙瑤指出，近年來，許多「大學長們」不斷出現在中國統戰場合。他也不禁質疑，這就是所謂「黃埔精神」嗎？他認為，國軍應「解放黃埔，讓黃埔留在中國」，並重新打造屬於台灣的軍隊文化。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱提及，近期爆發多起共諜事件，包括陸軍上校向德恩身著軍服、手持「投降承諾書」還拍照，大大打擊軍民士氣。國防部面對相關質疑，總以「加強保防工作」等制式回應搪塞。然而，目前軍方保防工作常是「管下不管上」，針對中、基層官兵，以刻板、繁瑣的行政工作壓縮官兵精力；中高階將校卻不用面對相關措施。

吳欣岱說，黃埔軍校是在蘇聯支持下成立，是國共第一次合作的產物。國共分家後，黃埔精神仍持續被共產黨利用，從延安分會、黃埔同學會到黃埔四海同心會；從團結反共，到現在打算再次促成國共合作，混淆軍中國家認同、阻撓台灣國防發展。基進呼籲軍方應進行轉型正義、拒絕黃埔，打造正屬於台灣人的軍隊。

台灣基進黨主席王興煥也質疑，在歷史上，黃埔與台灣無淵源；而目前，中國是放眼全世界唯一要以武力威脅台灣的敵國。但黃埔精神的中國認同，使國軍面臨認同錯亂。以中國民族主義為敘事核心的黃埔認同，如何作為台灣民族的建軍精神？而共諜案頻傳，也造成學長叛國吃香喝辣，辛苦的現役學弟卻得背負其污名之困境。

王興煥呼籲，為落實真正的軍隊國家化，須進行軍隊轉型正義、揚棄黃埔神話。因此，黃埔須全面退出陸軍官校校訓、校歌、校史，強化各軍種官校在地化歷史與特色，並改以鳳山、岡山、左營等軍校所在地做為班號。此外，我國必須效法美國西點軍校與維吉尼亞軍校，重新建立具有在地台灣精神的軍校，落實軍人為「責任、榮譽、國家」之信念，轉型為台灣共同體的新軍。

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