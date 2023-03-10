鍾佳濱籲「農村送暖」結合學校央廚 陳建仁允諾研議

民進黨立委鍾佳濱今在立法院院會質詢時呼籲，農村送暖、長照據點供餐等服務，應結合學校中央廚房的好設備進行。對此，行政院長陳建仁（右）允諾，「這件事情是好的建議」，將由農委會協調各部會來研議可行性。（記者方賓照攝）

2023/03/10 13:38

〔記者吳書緯／台北報導〕農委會在疫後特別預算投入經費推動「農村送暖」計畫，免費供給農村高齡長輩與弱勢家庭的公益幸福餐盒。民進黨立委鍾佳濱今在立法院院會質詢時呼籲，農村送暖、長照據點供餐等服務，應結合學校中央廚房的好設備進行。對此，行政院長陳建仁允諾，「這件事情是好的建議」，將由農委會協調各部會來研議可行性。

立法院院會今對行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢。鍾佳濱質詢時，請陳建仁先回答「農村送暖」的概念。陳建仁說，就是長照送餐等等活動，這是由農委會進行，利用就地食材。

農委會主委陳吉仲接續回答，依照陳院長要求，用在地食材，讓農漁村長輩食用，不只送餐、用餐，不只幫助農民，也幫助農漁村長輩。

鍾佳濱說，前任行政院長蘇貞昌投資上百億元讓每個鄉鎮的學校都有中央廚房，改善學生有營養午餐，中央廚房很好用，而有些日間關懷據點的廚房設備不夠好，能否請教育部盤點，讓學校的中央廚房，成為我們農村送暖設備。

教育部長潘文忠表示，因為學童用餐有一個基準，承諾教育部跟農委會找幾個地點試辦。

鍾佳濱表示，不是營養午餐給老人家吃，是農委會食材、志工也是他們找，設備用現有的，配送距離不要太遠，符合衛福部新鮮的標準，是透過跨部會結合資源。

陳建仁承諾，考慮「這件事情是好的建議」，請農委會在負責這個農村送暖計畫，協調各部會來照鍾佳濱的建議研議看看可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法