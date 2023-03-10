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    誤植染梅毒害學子簽證卡關滯日 北市議員斥耕莘醫院離譜傲慢

    一名學生在接受耕莘醫院的健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告，赴日申請簽證，卻被承辦人員告知「梅毒血清」欄被勾選為陽性，因而申請簽證卡關。（記者楊心慧翻攝）

    一名學生在接受耕莘醫院的健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告，赴日申請簽證，卻被承辦人員告知「梅毒血清」欄被勾選為陽性，因而申請簽證卡關。（記者楊心慧翻攝）

    2023/03/10 14:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君日前接獲民眾陳情，日籍在台唸書的學生在接受耕莘醫院的健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告，回日本申請在台簽證，卻被承辦人員告知「梅毒血清」欄被勾選為陽性，因而申請簽證卡關，經確認後才發現是醫院誤植，不僅讓當事人及家屬四處奔波、求助無門，還讓學生趕不回來台灣考期末考，被死當4科；陳怡君怒轟，耕莘醫院離譜犯錯，態度卻消極，還事不關己，至今都沒解決得誠意。

    耕莘醫院回應，對於血清梅毒報告誤植錯誤，經當事人反映，院方及時修正，並更換報告，並向當事人道歉，當事人後續衍伸問題，並未向院方提出申訴，所以院方並沒有不回應或不溝通，會積極並持續跟當事人及家屬溝通，盼能圓滿解決此事。

    陳怡君表示，該學生父親為日本人、母親為台灣人，國籍為日本，父親過世後隨母親來台，並在台灣唸書，他3個月前帶著「合格」的健檢報告赴日申請簽證，但「梅毒血清」的欄位卻被誤植勾選為陽性，導致簽證無法通過，在家屬來回奔波溝通下，學生在日本孤寒交迫，多等兩週才完成手續，不僅盤纏用盡、差點流落街頭，連原訂的回程機票，也必須註銷重買。

    陳怡君指出，學生還面臨台灣學校的期末考，因無法出席而被死當4科，耕莘醫院面對荒唐錯誤及家屬質疑，卻是沆瀣一氣使出「拖」字訣，毫無解決誠意，其囂張跋扈的態度令人髮指。

    陳怡君質疑，「梅毒血清」明明是陰性，卻被誤植為陽性，應查明究竟是哪個環節出包，院方對於誤植的善後處理態度，令人無法恭維，竟然是一副「錯了就錯了」、「重發一張新的」，就結案了事，沒有將檢體重新化驗、或是請當事人回院重新檢查，態度完全是消極以對。

    陳怡君批評，就連議員發函院方通知召開協調會，當天竟然無人出席，醫院一下推說承辦人不在位子上，一下回嗆循司法程序，承辦推給院長室，院長室推給公關室，醫院態度仍然傲慢且囂張，質疑院方互踢皮球想息事寧人。

    陳怡君認為，醫院應是最有公信力的機構，如今健檢出包，離譜的是透過國際電話又可擅改報告，將梅毒陽性改成梅毒陰性，更令人震怒的是，醫院對於健檢出錯這件事毫無檢討的能力跟良心，呼籲相關單位跟主管機關應該徹查，還家屬一個公正的健檢以及道歉。

    學生在耕莘醫院的健康檢查第一次報告，「梅毒血清」欄被勾選陽性。（陳怡君提供）

    學生在耕莘醫院的健康檢查第一次報告，「梅毒血清」欄被勾選陽性。（陳怡君提供）

    學生在耕莘醫院的健康檢查第二次報告，「梅毒血清」欄被改回陰性。（陳怡君提供）

    學生在耕莘醫院的健康檢查第二次報告，「梅毒血清」欄被改回陰性。（陳怡君提供）

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