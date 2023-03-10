萬美玲跳針逼問陳吉仲是否有口頭請辭 陳建仁：希望他堅守崗位

立法院10日舉行院會，進行行政院長陳建仁施政方針及施政報告並備詢。（記者方賓照攝）

2023/03/10 13:00

〔記者吳書緯／台北報導〕國內雞蛋受到禽流感、氣候因素影響，導致供給無法滿足需求。國民黨立委萬美玲今在立法院院會質詢時，追問農委會主委陳吉仲是否有和行政院長陳建仁口頭請辭？陳揆與陳吉仲均為正面回答；陳建仁表示，他要求陳吉仲現階段就是把雞蛋供應調配到最好；陳吉仲則說，政務官本來就是要把每件事情做好，做不好本來就是要隨時準備離開。

立法院院會今對行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢。萬美玲質詢時提到，國內缺蛋問題自2月份開始，陳吉仲日前被問到若3月份還缺蛋的話是否下台，陳回應「個人位置不會戀棧」，因此詢問陳吉仲是否有向陳建仁提出請辭？

陳建仁表示，缺蛋是全世界問題，因為禽流感等，現在要求陳吉仲就是做雞蛋專案進口，萬美玲不滿陳建仁的答覆，繼續追問陳吉仲有無請辭？

陳建仁說，「我要求他把這件事情做好」，現階段應該要把雞蛋的供應調配到最好，才是最重要，陳吉仲有專業的技術；萬美玲繼續追問「有無請辭」？

陳吉仲說，「我覺得不管有沒有跟院長提出請辭，政務官本來就是要把每件事情做好，做不好本來就是要隨時準備離開，這個我從頭到尾都有心理準備」，從2月開始影響消費者、店家，「我非常抱歉」。

陳吉仲解釋，2月禽流感、氣溫關係，超出預測也會檢討，也依照陳建仁要求，第一農委會3月啟動專案進口，最新消息是每一個禮拜會有200多萬顆雞蛋從國外進來，加工業者也主動在國外找液蛋，國內生產也會恢復。

陳建仁說，「我希望他堅守崗位」，把這件事情做好，現在面臨蛋荒，是一個全球性的變化，禽流感的情況還沒有緩解。萬美玲打斷陳揆發言指出，這個原因已經說過非常多次。

陳建仁說，現在最重要的事情是解決問題；萬美玲說，到時候到6月蛋荒未解，民意還有一波反彈；陳吉仲則保證，不可能讓這個問題拖到6月；陳建仁則說，現階段他需要堅守崗位很重要。

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