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    國軍掉槍又傳士兵失聯 綠委示警國防部須立刻鎖緊螺絲

    金防部陳姓上兵失聯，家屬搭海龍快艇直奔二膽島。（記者吳正庭攝）

    金防部陳姓上兵失聯，家屬搭海龍快艇直奔二膽島。（記者吳正庭攝）

    2023/03/10 12:42

    〔記者陳政宇／台北報導〕海軍陸戰隊新訓旅才傳出真槍被掉包成「模型槍」，昨又發生金門二膽士兵失聯。民進黨立委趙天麟今（10）日示警，這些問題小至治安、大至國安，甚至可能影響整體戰力，國防部必須立刻把鬆掉的螺絲鎖緊。

    海軍教育訓練暨準則發展指揮部8日表示，所屬龍泉新兵訓練中心實施動員裝備先期整備檢查時，發現一把「點45手槍」機件及作動有異，經專業鑑定判為模型槍。不料，金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊26歲陳姓上兵，9日上午早點名未到失聯，防區發動官兵全島搜尋仍未果。

    對此，民進黨立委許智傑受訪直言，國防部真的是螺絲鬆掉，這幾年軍中，包含感情、涉毒等，國防部應該加強軍紀，不要一直發生類似問題。

    趙天麟說，國防部是一個非常大的機器，在中共威脅下相當辛苦，海空域幾乎全天候備戰，讓人非常敬重，但這些辛苦仍無法掩飾螺絲鬆掉的事實。

    趙天麟強調，近日包含馬祖缺肉、金門士兵失蹤、甚至槍枝遺失，雖非動搖國本的大問題，但國防部仍必須深切檢討，這些問題小至治安、大至國安，甚至可能影響整體戰力，國防部必須鎖緊這些鬆掉的螺絲，調查相關人員後必須進行懲處。

    民進黨立委王定宇則表示，海軍陸戰隊槍枝被調換成模型槍，這種錯誤絕不可以被容許，因為部隊交槍、領槍都有一定程序，這與特勤無關，若扯到政治或其他單位都是多講、多想的。

    王定宇說，他要求國防部查清楚，到底是如何發生、有哪些相關人，並追查槍枝去處，這不僅是國軍的槍枝管理出現漏洞，也可能造成社會治安破口，國軍應盡速審視槍枝管理是否有人員沆瀣一氣，導致重大缺口。

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