體驗當「蜘蛛人」 蔣萬安穿戴裝備、懸吊檢測外牆

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動。（記者王藝菘攝）

2023/03/10 12:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動，並穿戴裝備、在高處檢測外牆，完成體驗後，蔣萬安表示在高處懸掛時，要同步進行外牆檢測作業，各項檢驗細節對底下的用路人十分重要，更影響到城市安全，希望藉此機會感謝所有繩索作業相關人員守護城市用路人的安危。

蔣萬安會前接受媒體聯訪時表示，北市府希望能培養繩索作業的專業人士，協助政府或民間進行外牆的檢測，能針對外牆容易剝落的問題，進行相關的整修維護，因此來了解繩索作業相關過程以及包括安全指導原則，最重要是希望能夠打造一個職業安全的環境，減少職業災害的發生，確保所有勞工朋友還有作業人員的安全。

蔣萬安致詞時表示，台北市高樓林立、造型多樣，大家常會看到很多的蜘蛛人懸掛在高樓外進行大樓外牆清洗或者重要檢修，這些其實都是非常高風險的工作，過去相關職業安全的法規，無針對繩索作業從業人員的資格、訓練內容、繩索設備的安全規範標準等有進一步的詳細規範。

蔣萬安進一步說明，在沒有相關的配套內容下，對於繩索作業的工作朋友們來說，如同直接暴露在風險中，北市府勞檢處在2015年時，創當時全國之先，率先訂立「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例」，2016年之後，因極端氣候變遷加上老舊大樓外牆剝落砸傷用路人事件，令各界更加關注外牆剝落的問題。

蔣萬安指出，勞動部2019年將繩索作業訂入職業安全衛生設施規則，北市府則在2021年將原條例修訂為「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例」，正式把繩索作業納入到自治條例的規範中。

蔣萬安說，他堅持繩索作業及所有相關從業人員都必須要在更安全的環境下進行，所以北市府和各協會、教練等也很希望能透過公私協力的締結活動、持續努力讓所有相關從業人員能更有安全保障並邁向零職災。

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動。（記者王藝菘攝）

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動。（記者王藝菘攝）

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