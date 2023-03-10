5款軍用商規無人機量產將逾3000架 原型機7月底交機見真章

五款「軍用商規」無人機陸續決標，參與計畫的廠商將於今年七月卅一日交付原型機。（國防部提供）

2023/03/10 14:00

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部去年9月公布5款「軍用商規無人機」採購標案，總數將量產超過3000架，5款原型機在2月陸續決標，除「目獲型」無人機尚未公佈決標結果外，其餘都已決標，原型機得標廠商必須在7月底前交機並通過測試，才能成為量產階段的合格廠商。

根據政府採購公報網站披露，陸軍採購「微型」無人機原型機的標案，分別由中光電智能機器人公司、雷虎科技、經緯航太科技分別得標，總決標金額達到1042萬1340元預算。

海軍的「陸用型」無人機則分別由長榮航太科技以及經緯航太科技得標，總決標金額達到4870萬元預算；海軍「監偵型」由神通資訊科技、中光電智能機器人公司得標，總決標金額達到2120萬元預算；「艦載型」由富蘭登科技公司、智飛科技得標，總決標金額達到6500萬元預算。

相關廠商得標後，預計要在今年7月推出原型機進行測試，並禁止使用中國製零件及相關供應鏈。

原型機預算部分，是利用國內現有產能，申請國科會預算，量產則運用軍事投資預算進行採購。驗收合格後，預劃明年量產，若驗收後需要改進，則於8、9月份改善，基本上今年完成原型機開發。國防部第一階段將先以限制性招標方式，評選出符合條件的原型機，之後再以選擇性招標向業者採購逾3000架無人機，價值預估高達500億元，未來還會視作戰需求決定是否擴大採購。

經緯航太董事長羅正方先前接受媒體訪問時表示，中科院領軍的「軍用軍規」無人機也有八款不同形式的無人機在服役與發展中，將會善用民間產能及技術，擴大量產，有利於國內無人機產業發展。

長榮航太製造事業體總經理李緯章先前則表示，長榮航太與經緯航太預計7月底各自交付一架「陸用型」無人機原型機，等待驗收完畢後，今年底或明年初再爭取後續同機型的量產機標案，此產品線將是繼現有兩大成長曲線-維修事業、製造事業體外的第三大的成長曲線。

中科院現有量產、研發中的軍用無人機種。（中科院提供）

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