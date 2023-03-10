連勝文拋「可與柯文哲合作」蔣萬安：聆聽各方意見很正常

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動會前受訪。（記者王藝菘攝）

2023/03/10 12:12

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨副主席連勝文2014年和民眾黨主席柯文哲競爭台北市長失敗，連勝文昨表示，他絕對是黨內對柯最有意見的人，但為了台灣與下一代，他還是願意與柯合作；台北市長蔣萬安今受訪表示，黨中央已在進行相關的規畫，不管是徵詢或聆聽各方意見這本來就很正常。

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動，媒體詢問黨主席朱立倫將詢問執政縣市長關於2024最佳人選的意見，被問到會推薦誰？蔣萬安僅回應，2024相信黨中央一定會有妥適的規畫。

針對連勝文喊話說可以接受和柯文哲合作，是否為國民黨遞出橄欖枝？蔣萬安指出，其實黨中央已在進行相關的規劃，過程不管是徵詢、聆聽各方意見，本來就很正常。

至於在最新的調查中，正負聲量都是六都之冠，但好感度只有排名第四，蔣萬安則回應，他一上任就展現解決問題、劍及履及的態度，不管是市民朋友關心的大巨蛋、內湖交通、都市更新、捷運興建，包括東環段及南、北環段等，這些都是整個市府團隊大家共同努力持續往前邁進的方向，接下來市府團隊就是積極的全力拼市政。

另外，竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派近日高調舉辦春酒，聚集幫眾、辣妹等，引發社會不良觀感，蔣萬安指出，昨已表達我們絕對不容許黑道肆意橫行，他已要求台北市警察局要積極針對違法犯罪的行為加以強力執法。

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動。（記者王藝菘攝）

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