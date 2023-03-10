鄭世維為錯誤指控致歉 林佳龍：任何抹黑都是傷害民主

台北漁產公司董事長鄭世維，針對去年中二補選時錯指林佳龍在台中市長任內故意出售土地給總太集團、寶鴻建設無償提供林競總等致歉。（資料照）

2023/03/10 11:20

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨籍的台北漁產公司董事長鄭世維，昨針對去年中二補選時錯指林佳龍在台中市長任內故意出售土地給總太集團、寶鴻建設無償提供林競總等致歉；林佳龍辦公室今回應，道歉與不實指控的散佈往往不能獲得對等關注，任何抹黑、惡意連結都是對民主的傷害。

鄭世維昨天在臉書發表澄清指出，他於2022年1月14日三立新聞台「鄭知道了」節目中，公開對外發表林佳龍於擔任台中市長期間故意將太原段土地出售給總太集團及2018年競選第三屆台中市市長連任時寶鴻建設無償提供競選總部給林佳龍等語。

鄭世維表示，經查上述言論確有口誤及錯置之情況，就此對林佳龍造成困擾之處，表示歉意。

林佳龍透過幕僚回應，中二補選已時隔一年，才終於獲得鄭世維的道歉與澄清，對此予以尊重。

林佳龍辦公室表示，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，選舉是一時，任何企圖抹黑、張冠李戴、惡意連結，都是對於民主的傷害。

林辦表示，盼各界對於公共議題的討論，均能基於正確且經查證的資訊，言論自由與開放的價值不只是權利，也是有責任的行使，政治人物的言行時刻都有責任義務對民意負責，維持民主體制的穩定，才是真正捍衛言論自由。

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