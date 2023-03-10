蔣萬安中國抖音遭冒名已報警處理 北市警察局查假帳號共5組

中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，卻被爆遭到冒名。（記者楊心慧翻攝）

2023/03/10 11:08

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中國抖音2萬粉絲帳號是假的！ 蔣萬安遭冒名經議員提醒才報案

〔記者楊心慧／台北報導〕中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，卻被爆遭到冒名，台北市議員林延鳳質疑蔣萬安被盜帳號三個月還渾然不知，經她提醒才知道；蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會，受訪表示已報警處理。

林延鳳呼籲，警察局應對該案提出專案報告、加速找出那位藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手，但蔣萬安拖到現在才報警，選擇讓這位「假蔣萬安」持續逍遙法外，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏。

台北市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長鄭國隆受訪回應，由於才剛受理完畢，目前正積極偵辦中，中國抖音在台灣無調閱的管道，只能用各種管道查明帳號申請人是誰，若有進一步進度將向大家報告。

台北市刑警大隊指出，昨天接獲報案，冒用蔣萬安名字及相片設置TikTok帳號共5組，假帳號內有蔣萬安的公開照片，但沒貼文，會先透過檢舉方式，告知TikTok此為假帳號，並嘗試以各種管道及偵查技巧，調查是由誰設置帳號。

市刑大說，冒用知名人士設假帳號，過去都是透過臉書，較少接獲以TikTok設假帳號的案件，將持續宣導，呼籲民眾防範，以免遇到詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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