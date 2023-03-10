為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔣萬安中國抖音遭冒名已報警處理 北市警察局查假帳號共5組

    中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，卻被爆遭到冒名。（記者楊心慧翻攝）

    中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，卻被爆遭到冒名。（記者楊心慧翻攝）

    2023/03/10 11:08

    相關新聞

    中國抖音2萬粉絲帳號是假的！ 蔣萬安遭冒名經議員提醒才報案

    〔記者楊心慧／台北報導〕中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，卻被爆遭到冒名，台北市議員林延鳳質疑蔣萬安被盜帳號三個月還渾然不知，經她提醒才知道；蔣萬安上午出席北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴記者會，受訪表示已報警處理。

    林延鳳呼籲，警察局應對該案提出專案報告、加速找出那位藏在「假蔣萬安」背後的幕後黑手，但蔣萬安拖到現在才報警，選擇讓這位「假蔣萬安」持續逍遙法外，顯見對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏。

    台北市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長鄭國隆受訪回應，由於才剛受理完畢，目前正積極偵辦中，中國抖音在台灣無調閱的管道，只能用各種管道查明帳號申請人是誰，若有進一步進度將向大家報告。

    台北市刑警大隊指出，昨天接獲報案，冒用蔣萬安名字及相片設置TikTok帳號共5組，假帳號內有蔣萬安的公開照片，但沒貼文，會先透過檢舉方式，告知TikTok此為假帳號，並嘗試以各種管道及偵查技巧，調查是由誰設置帳號。

    市刑大說，冒用知名人士設假帳號，過去都是透過臉書，較少接獲以TikTok設假帳號的案件，將持續宣導，呼籲民眾防範，以免遇到詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國抖音2萬粉絲帳號是假的！ 蔣萬安遭冒名經議員提醒才報案
    2023/03/10 10:57

    中國抖音2萬粉絲帳號是假的！ 蔣萬安遭冒名經議員提醒才報案
    各國陸續封殺抖音！ 藍士博：抖音是對台侵略武器
    2023/03/09 14:42

    各國陸續封殺抖音！ 藍士博：抖音是對台侵略武器

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    基隆捷運費用增北市恐多出錢？蔣萬安：收到資料再討論
    2023/03/07 12:59

    基隆捷運費用增北市恐多出錢？蔣萬安：收到資料再討論
    蔣萬安提「都更5箭」 放寬山限區都更、設電梯補助加碼至300萬
    2023/03/07 12:23

    蔣萬安提「都更5箭」 放寬山限區都更、設電梯補助加碼至300萬

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    北市YouBike前半小時免費跳票？蔣萬安：已請交通局做整體評估
    2023/03/06 12:41

    北市YouBike前半小時免費跳票？蔣萬安：已請交通局做整體評估
    俄國禁用微信 中國網友諷：所以美國禁止抖音也很正常
    2023/03/05 23:15

    俄國禁用微信 中國網友諷：所以美國禁止抖音也很正常
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播