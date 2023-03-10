恨婆婆偏心大姑女兒 舅媽食鹽摻母乳害女嬰肝受損判刑7月

黃姓婦人不滿婆婆偏心大姑女兒，竟將食鹽摻入母乳讓女嬰食用致肝受損，一審輕判6月，高等法院改判刑7月。（記者楊國文攝）

2023/03/10 11:03

〔記者楊國文／台北報導〕新竹黃姓婦人不滿長期在夫家遭受歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心，只疼女兒所生的外孫女，不疼愛她的小孩，竟心生報復，多次將食鹽、砂糖摻入未滿1歲姪女的母乳中，導致女童喝到肝功能異常，經姑婆聯手在廚房裝監視器，才逮到黃女惡毒行徑，一審依妨害幼號發育罪判刑6月，可易科罰金18萬元，檢方不服提起上訴，高等法院認定黃女有相當惡性，一審判刑過輕，改判她7月徒刑，不得易科罰金；可上訴。

判決指出，黃女與先生陳男、子女及公婆同住在新竹，先生的姊姊陳女去年生產後，平均一週有2、3天會將女兒帶到住處，委由陳男母親照顧。

黃女因認為在夫家受到其家人的歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心外孫女，不疼愛自己小孩，竟心生報復，從20218年8月23日到10月18日止，趁家中無人之際，多次將陳女存放於冰箱的母奶取出，加入砂糖或食鹽至母乳中，讓不知情的婆婆餵食不滿1歲的外孫女。

女嬰因母乳有異味，屢屢出現拒喝或喝奶量減少情形，母親陳女曾帶女兒就診，當時並未查出黃女惡意行徑，後來，陳女發現母奶顏色及味道異常，自行將母奶送至食品工業發展研究所檢驗，發現鈉含量過高，於是將女兒帶往新竹馬偕醫院檢查，發現肝功能指數異常，肝功能受有傷害。

經陳女與母親商量後，偷偷在家中廚房裝設監視器，拍到黃女在廚房冰箱取出陳女母乳後，添加食用糖至母乳中，然後再放回冰箱，憤而報警查獲。

新竹地院審理認為，黃女身為被害女嬰的舅媽，且本身也是育有子女的母親，僅因自認長期遭婆家不公平對待，不理性解決問題，竟將食鹽、砂糖加入女嬰食用母乳方式，妨害兒童身心健全或發育，應予嚴懲，但考量黃女坦承犯行，陳女也陳述女兒肝功能指數已趨於正常，幸好未對被害女嬰造成永久傷害，依妨害幼童發育罪判刑6月，可易科罰金為18萬元。

檢方不服判決，上訴高院。高院審理認為，黃女以女嬰名義持續捐款，且犯後即抄寫佛經，可見已有悔意，但她犯行惡性不輕，且至今仍未得到陳女原諒，改判黃女7月徒刑。

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