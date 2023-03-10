赴中參加黃埔校慶 陸官校友會：勿陷被統戰陰謀

多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴中國參加黃埔建校99週年活動。陸軍軍官學校校友總會提出「嚴正聲告」，並非舉辦單位，若要參加要慎思、謹慎，勿陷被統戰陰謀。（資料照）

2023/03/10 10:58

〔中央社〕多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴中國參加黃埔建校99週年活動。陸軍軍官學校校友總會提出「嚴正聲告」，並非舉辦單位，若要參加要慎思、謹慎，勿陷被統戰陰謀。

中華民國陸軍軍官學校校友總會總長羅際琴今天接受中央社記者電話訪問表示，最近多個群組號召500名黃埔校友，赴中國大陸旅遊並參加「黃埔建軍九九週年活動」，校友會特別提出「嚴正聲告」，此活動非「中華民國陸軍軍官學校校友總會」舉辦。

羅際琴表示，今年2月10日陸軍官校校友總會第四屆第二次理監事暨期班會長聯席會議就有討論此事，未達成同意辦理此案的共識及決議。當時會議認為，當前政府的國安相關法令，容易產生事端，除參與者可能受害，陸軍官校校校友總會名譽受損外，甚至影響總統與立委大選。

羅際琴表示，中國大陸這次邀請台灣的黃埔校友參加校慶，中國大陸變成主辦，台灣變成配合，目的是要「搶黃埔正統」，再者參加的人裡面有人是「促統」，因此容易陷入被統戰的陰謀，如要舉辦、慶祝寧願在台灣。

羅際琴呼籲，欲赴中國大陸參訪旅遊的校友，陸軍軍官學校校友總會尊重個人意願，但是服裝及個人言語表達，希能慎思、謹慎，切莫形成誤導其代表性，徒增不必要的困擾和麻煩。

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