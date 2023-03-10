為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    黑道春酒太招搖 林右昌：踩到政府紅線一定讓囂張行徑付出代價

    黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感。對此，內政部長林右昌今天嚴正表示，黑道春酒的囂張行徑，不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。（資料照）

    黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感。對此，內政部長林右昌今天嚴正表示，黑道春酒的囂張行徑，不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。（資料照）

    2023/03/10 10:56

    〔記者王千豪／台北報導〕黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感。對此，內政部長林右昌今天嚴正表示，黑道春酒的囂張行徑，不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。

    立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率各部會首長列席備詢，林右昌進入議場前接受媒體聯訪；有關黑道春酒囂張行徑，林右昌說，此事件不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。

    林右昌強調，他在第一時間就指示各縣市的警察局一定要嚴辦，而這也是各縣市警察局長績效指標，並要求縣市長要負起督導責任。

    針對網路投資詐騙廣告，林右昌說，昨天有重大進展，非常感謝金管會出面，邀請包括Google、 Meta達成協議，民眾如果有詐欺的相關案件，由政府通報，社群平台廠商就會用最快時間下架，對於遏止詐欺案件會更有助力，且對於警方在查緝詐欺案件的時候也會很大幫助。

    另，對於前台北市長、民眾黨主席柯文哲指教基隆捷運的經費問題，林右昌則說，尊重也謝謝柯文哲的指教，基隆捷運是大家的期待，基隆也期待二、三十年，現在有好的建展，新北市願意承擔責任未來的興建和營運，是非常大突破，大家一起努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黑幫太招搖 北市警擴檢酒、夜店
    2023/03/10 05:30

    黑幫太招搖 北市警擴檢酒、夜店
    黑幫太招搖 陳揆︰快速打擊 嚴查嚴辦
    2023/03/10 05:30

    黑幫太招搖 陳揆︰快速打擊 嚴查嚴辦

    三鐵共構ｘ商城 扛起台中高鐵特區
    壓制黑幫氣焰 嘉市警局長陳炯旭帶隊臨檢酒店
    2023/03/09 23:10

    壓制黑幫氣焰 嘉市警局長陳炯旭帶隊臨檢酒店
    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」
    2023/03/09 07:27

    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    飛鷹幫警政署前飯店大擺春酒宴 警大陣仗查核與會者身分
    2021/04/02 15:52

    飛鷹幫警政署前飯店大擺春酒宴 警大陣仗查核與會者身分
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播