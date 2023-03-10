黑道春酒太招搖 林右昌：踩到政府紅線一定讓囂張行徑付出代價

黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感。對此，內政部長林右昌今天嚴正表示，黑道春酒的囂張行徑，不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。（資料照）

2023/03/10 10:56

〔記者王千豪／台北報導〕黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感。對此，內政部長林右昌今天嚴正表示，黑道春酒的囂張行徑，不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率各部會首長列席備詢，林右昌進入議場前接受媒體聯訪；有關黑道春酒囂張行徑，林右昌說，此事件不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。

林右昌強調，他在第一時間就指示各縣市的警察局一定要嚴辦，而這也是各縣市警察局長績效指標，並要求縣市長要負起督導責任。

針對網路投資詐騙廣告，林右昌說，昨天有重大進展，非常感謝金管會出面，邀請包括Google、 Meta達成協議，民眾如果有詐欺的相關案件，由政府通報，社群平台廠商就會用最快時間下架，對於遏止詐欺案件會更有助力，且對於警方在查緝詐欺案件的時候也會很大幫助。

另，對於前台北市長、民眾黨主席柯文哲指教基隆捷運的經費問題，林右昌則說，尊重也謝謝柯文哲的指教，基隆捷運是大家的期待，基隆也期待二、三十年，現在有好的建展，新北市願意承擔責任未來的興建和營運，是非常大突破，大家一起努力。

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