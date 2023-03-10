軍方多次實彈擊沉共艦演練 雄二雄三+魚叉飛彈「飽和攻擊」威力強

海軍劍龍級潛艦曾發射重型魚雷擊沉靶艦。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

2023/03/10 10:50

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層人士今天指出，國軍歷年在漢光演習期間，多次進行對模擬共艦的擊沉演練，藉以驗證台灣在面對共軍機攻擊時，有無能力突破封鎖丶摧毀敵軍主力艦艇。他說，經由過去多年驗證顯示，即使在美日外援軍力尚未外到達前，台灣就有能力以自身實力擊毀共軍的大型船艦，共艦面對我方進行的全方位「飽和攻擊」時，存活機率甚低。

美國印太司令部太平洋空軍（PACAF）司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）在科羅拉多州奧羅拉市美國空軍和太空部隊協會（AFA）戰爭研討會上明白指出，若中國對台灣發動戰事，美軍屆時須聚焦於擊沉中國船艦，「擊沉船艦不僅是PACAF的主要目標，實際上也是任何將捲入這類衝突者的主要目標。」

軍方高層人士今天說，共軍近年多次將以大型軍艦為主的軍艦編組，拉到台灣東部海面以及西太平洋海域進行演練，並且配合戰機丶轟炸機丶預警機的編隊，進行海空聯合任務演練，除了有封鎖台灣的恫嚇意味，另一個就是要增強中國阻撓美日軍援台灣的能力，拖延美日以軍力支援台灣的時間。

他指出，台灣在歷年舉行的漢光演習期間，會依據不同作戰情境進行攻防模擬的想定與實彈射擊驗證，主要的考量就在於，在沒有友軍軍力支援的狀況下，台灣必須靠著自身的國防武力，突破甚至摧毀共軍的封鎖及攻擊行動。這位熟悉歷年漢光演習攻防驗證的人士說，維護國家安全絕對要靠自己，有美日等國友軍的支援自然是最好，但是絕對不能將國家安全完全寄希望在友軍身上。

他指出，國軍過去曾多次演練在面對共軍大型船艦進襲時，如何突破共艦的外圍防護網，以潛艦發射重型魚雷丶水面艦發射雄二丶雄三反艦飛彈，搭配陸基增程型雄三反艦飛彈，對共艦目標進行「飽和攻擊」，這種以各種不同方位丶異地同時發射丶不同射程的飛彈能後發先至等的戰術攻擊模式，就足以讓共艦措手不及，過去在搭配漢光演習進行精準彈藥射擊演練時，就已驗證這個作戰效果。

這位人士進一步表示，軍方如今已大量生產劍翔無人機系統，加上美國售台岸置魚叉反艦飛彈系統以及出售掛載在F-16V戰機使用的中長程飛彈，更能大幅提升擊沉共艦的戰力。他說，劍翔無人機系統原先設計是打擊敵軍在軍事基地內的雷達陣地所使用，但軍艦上也都有雷達設施，打掉共軍雷達，就會讓共艦沒了眼睛，只有挨打的份。

至於岸置魚叉反艦飛彈系統，未來將會採機動發射方式部署，與國造的雄風系列反艦飛彈系統混合搭配運用，更增加作戰上的靈活性。

高階軍方人士說，台灣在本島及外島密佈的防空丶反艦飛彈系統，就足以重損共軍，並且讓共軍部隊產生大量的官兵傷亡，若加上日本開始在其西南方島嶼上部署長程反艦飛彈，台灣與日本反艦飛彈可以交織產生綿密的火力網，更能嚇阻共軍蠢動，不敢輕啟戰端。

在環太平洋多國演習期間，多國軍機丶軍艦聯合擊沉靶艦。（圖擷自RIMPAC臉書）

雄二與雄三飛彈。（資料照，本報合成）

國造劍翔無人機系統原先設計是打擊敵軍在軍事基地內的雷達陣地所使用，但軍艦上也都有雷達設施，打掉共軍雷達，就會讓共艦沒了眼睛，只有挨打的份。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法