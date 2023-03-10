「侯朱配」民調落居第3 趙少康批侯友宜不表態

中廣董事長趙少康。（資料照）

2023/03/10 11:44

〔記者施曉光／台北報導〕中廣與蓋洛普民調今日公布最新「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果，這份調查假設新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫搭檔的「侯朱配」支持度落居第3；中廣董事長趙少康表示，這個結果讓他驚訝，除痛罵國民黨內部某些人太猖狂，自以為可以獨霸天下，並批評侯友宜始終不願表態，每天只說「好好做代誌」，才會造成這樣的民調結果，如果再不表態並整合，支持度還會繼續往下掉。

趙少康表示，在贏得連任新北市長後，其實侯友宜就應該趁勝追擊，一路宣布參選2024總統，反正新北市民也不在乎，但侯卻始終不表態，每天只說「好好做代誌」，又害怕新北市議員質疑他參選總統。

趙少康說，侯友宜應該出來表態，自己要替新北市民爭取更大的權益，要幫國民服更大的務，即便在新北市議會備詢時，這些說法也可以是很大的宣傳，侯友宜不可能閃躲表態，早就應該宣布了，否則民調支持度也不會掉下來。

趙少康也向前鴻海董事長郭台銘喊話，如果郭台銘真的想選總統，就應該出來表態，光等國民黨辦法，光靠臉書是不夠的，至於侯友宜，他也奉勸應該儘早表態，「好好來選舉」，而不是「好好做代誌」。

趙少康還說，非綠陣營一定要合作，如果不合作，大家力量就會分散，他痛批國民黨內有些人，太自大、太猖狂，自以為可以獨霸天下，國民黨必須整合一切可以團結的力量，對於民眾黨，能合作就合作，而且總是要與民眾黨主席柯文哲談一談。

趙少康表示，美國只花幾百億，就要利用烏克蘭拖下俄羅斯，同時也希望利用台灣，再把中共拖下來，台灣應該要有智慧，北京也要有智慧，絕不能上美國的當，隨美國起舞。

對於蔡政府昨日宣布開放航點，趙少康說，開放小三通、兩岸航點與陸客來台觀光，這些事情都是應該做的，不論原因是否為蔡英文總統要為兩岸關係釋壓，反正好事就要多做，壞事儘量少做。

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