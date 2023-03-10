中國抖音2萬粉絲帳號是假的！ 蔣萬安遭冒名經議員提醒才報案

中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，粉絲還高達2.16萬，但竟然是假帳號。（林延鳳提供）

2023/03/10 10:57

〔記者楊心慧／台北報導〕中國抖音（TikTok）上出現「台北市長蔣萬安」的帳號，粉絲還高達2.16萬，但竟然是假帳號，台北市議員林延鳳質疑，蔣萬安被盜帳號三個月還渾然不知，她本月3日提出書面質詢提醒才曉得，且竟拖到8日報警，選擇讓這位「假蔣萬安」持續逍遙法外，市府後知後覺、無要無緊，萬一對方發布市政假消息，誰來負責？

林延鳳指出，林延鳳表示，以＠wanan.chiang為帳號，並顯示有蔣萬安大頭照與姓名的抖音帳號，從去年12月11日便開始更新各種蔣萬安的短影音，吸引2.16萬粉絲追蹤，按讚數更達13.03萬，讓她一度以為是官方帳號，懷疑蔣不顧資訊局警告開設帳號。

林延鳳向市府提出書面質詢，未料市府9日回函稱「蔣萬安市長並無開設抖音帳號，該帳號是外界不明人士假蔣市長名義所為，已向警察局報案，但市府「無要無緊」的態度相當離譜若讓這位「假蔣萬安」透過私訊招搖撞騙，甚至在取得多數網友信任後，用AI或「Deepfake」假冒市長上傳影片，發布市政假消息，誰能負責？

根據警察局回報林延鳳的資訊，蔣萬安的抖音假帳號有5組之多，但礙於抖音屬中國設立的網站，無調閱機制窗口，只能檢舉下架；林延鳳擔心，抖音將成為中國企圖影響明年總統大選之破口，成為2020年「中國介選」捲土重來的武器。

林延鳳認為，正值世界各國都對「抖音」存有疑慮，美國參議院更有跨黨派議員提案授權政府得禁用「抖音」之際，我國政府不分中央或地方，都應當正視其背後資安、國安，甚至「資訊戰」的疑慮，除平日資安宣導外，更應積極讓一般民眾了解「演算法背後的真相」可能是不實資訊的溫床。

林延鳳指出，「抖音」影片曾帶動對青少年諸多不良影響，如「昏迷挑戰」、「偷車挑戰」、「龍之氣息」等都造成各地孩童死傷意外，教育局也不能置身事外，應透過學校教育，傳遞學生應如何「正確使用社群媒體」、「判讀真假訊息」的觀念。

林延鳳強調，作為市長的蔣萬安既然深受其害，應當更加嚴謹看待、有所作為，要從「受害者」變成「除害者」，將持續關注警方追查此案進度，並於開議後針對有關資安問題續為質詢。

林延鳳質疑，蔣萬安被盜帳號三個月還渾然不知，她本月3日提出書面質詢提醒才曉得，且竟拖到8日報警。（林延鳳提供）

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