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    2024總統大選民調 綠營「賴鄭配」支持度勝「郭柯配」、「侯朱配」

    中廣與蓋洛普民調今日公布最新「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果。（記者施曉光攝）

    中廣與蓋洛普民調今日公布最新「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果。（記者施曉光攝）

    2023/03/10 11:18

    〔記者施曉光／台北報導〕中廣與蓋洛普民調今日公布最新「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果，這份民調分別假設新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫，民進黨主席賴清德與行政院副院長鄭文燦，前鴻海董事長郭台銘與民眾黨主席柯文哲，分別為國民黨、民進黨、民眾黨3組可能正、副總統搭檔侯選人，調查顯示「賴鄭配」獲得支持度最高，達到36.45%，次高為「郭柯配」，支持度23.59，「侯朱配」則落居第3位，支持度只有18.23%，未決定的人佔15.58%，稱不會去投票的有4.76%，不知道或拒答者有1.39%。

    根據調查，國、民兩黨可能總統人選當中，賴清德與侯友宜分別在藍、綠陣營一枝獨秀，賴清德在綠營中的支持度高達46.47%，行政院長陳建仁7.91%，鄭文燦3.26%，至於侯友宜在藍營中的支持度達到33.45%，郭台銘為19.7%，朱立倫8.09%。

    有關政治議題方面，該調查詢問受訪民眾是否支持侯友宜儘早宣布參選，有40.33%的人同意，非常同意的有12.91%，回答不同意者有18.01%，非常不同意2.46%，不知道或拒答者26.29；有關郭台銘是否應儘早回歸國民黨，非常贊同的人有6.15%，贊同的有27.21%，不贊同的有31.5%，非常不贊同的有9.51%，不知道或拒答者有25.63%。

    當問及是否同意台南市社會政治事件，對賴清德造成負面衝擊，有8.81%的人非常同意，38.78%的人同意，26.61%的人不同意，5.67%的人非常不同意，不知道或拒答者21.13%。

    有關政黨認同傾向，調查顯示偏向民進黨的有22.17%，國民黨12.77%，民眾黨6.96%，時代力量0.6%，台灣基進黨0.34%，新黨0.25%，53.47%的人回答「看人不看黨」。

    這份民調是從3月7日到9日，以分層比例隨機抽樣法，針對22個縣市20歲以上具有投票資格的民眾進行電話訪問，完成有效樣本數1076份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

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