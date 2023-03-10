為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    抓起來！北投警嚴打黑幫 飛象過河逮竹聯幫和堂擁槍成員

    北投警方在轄內擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    北投警方在轄內擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/10 01:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感，台北市警方加強掃蕩黑幫，北投分局昨晚（9日）循線逮到竹聯幫和堂許姓成員，在他住處查扣2把改造手槍、11發子彈，依槍砲與毒品罪嫌送辦。

    警方調查，許姓男子平時混跡桃園地區，有多項毒品前科，還曾涉犯強盜、槍砲等刑案，是地方頭痛人物。北投警方日前接獲線報，許男擁槍自重，警方布線追查，昨天到桃園住處逮人，查扣改造手槍2枝、子彈11顆、彈頭1顆、開山刀1把，以及毒品吸食器1組。

    北投分局說，因應近日黑道幫派在觀光飯店以舉辦春酒方式彼此串連，行徑囂張，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，為展現警察穩定治安、遏制街頭暴力決心，杜絕易滋事場所違法犯案，9日夜間實施靖城掃黑暨幫派組合專案掃蕩臨檢，以確保轄區治安稳定，社會安全。

    北投分局為維護轄區治安及展現公權力，結合社區警政再出發工作，建立友善通報網，持續清查轄區KTV、卡拉OK、小吃店等業者，幫派經營、圍事及依附的行業場所實施強力掃蕩，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

    北投分局已責令所屬單位針對幫派零容忍，絕對要強力打擊，絕不手軟，並嚴正呼籲國內商家業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩黑幫的作為，以建造安全舒適的生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    北投警方循線逮到許嫌查扣槍枝及子彈。（記者王冠仁翻攝）

    北投警方循線逮到許嫌查扣槍枝及子彈。（記者王冠仁翻攝）

    北投警方擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    北投警方擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    壓制黑幫氣焰 嘉市警局長陳炯旭帶隊臨檢酒店
    2023/03/09 23:10

    壓制黑幫氣焰 嘉市警局長陳炯旭帶隊臨檢酒店
    黑幫高調春酒遭警鎖定查抄 竹聯幫至堂明晚春酒臨時喊卡
    2023/03/09 19:19

    黑幫高調春酒遭警鎖定查抄 竹聯幫至堂明晚春酒臨時喊卡

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    竹聯幫前堂主董桂均出殯 分局長坐鎮「緊盯約制」
    2023/03/09 13:17

    竹聯幫前堂主董桂均出殯 分局長坐鎮「緊盯約制」
    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」
    2023/03/09 07:27

    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播