司法院通過少年事件處理法修正案 新增被害人參與機制

司法院提出少事法修正案，新增被害人參與程序。（資料照）

2023/03/09 23:19

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院今天（9日）召開第205次院會，通過「少年事件處理法部分條文修正草案」，增訂少年事件中被害人參與的程序、保護被害人機制，以及明定多元處遇措施、少年輔導委員會處理少年曝險行為的依據等制度，草案將於近日函請行政院會銜，再送立法院審議。

司法院表示，本次修正增訂少年事件中被害人參與的程序，是鑑於少年司法程序中的被害人保護與權益保障，涉及少年健全自我成長權利保障，應設置有別於成人刑事案件被害人保護及訴訟參與機制，以期合理維護少年事件處理程序中的被害人相關權利。

此外，為落實兒童權利公約第40條第4項及第24號一般性意見所揭示，對少年應依其身心發展需求，採行跨學科評估及多樣化處遇的保護意旨，修正案明定專業機構作為多元處遇措施。

另因應曝險少年行政輔導先行新制將於7月1日施行，為妥適處理少年曝險行為所用、所生或所得之物，本次修正亦明文授權訂定少輔會扣留、保管、請求處理等事項的依據。修正草案將函請行政院會銜，並送請立法院審議。

司法院列出本次9大修正重點：

一、為求本法精準規範意涵，修正與其他法律準用之關係。（修正條文第一條之一）

二、少年輔導委員會處理少年曝險行為時所用、所生或所得之物之授權依據。（修正條文第十八條）

三、得將少年責付福利、教養機構、醫療機構、執行過渡性教育措施或其他適當措施之處所；考量保護被害人之必要，少年法院得命少年遵守保護被害人之命令。（修正條文第二十六條、第四十二條）

四、少年法院於調查及審理，必要時得聽取在場旁聽之人之意見。（修正條文第三十四條）

五、賦予被害人到庭陳述意見、陪同在場權、相關隱私保護及審理進度告知權等權益。（修正條文第三十六條之一）

六、少年法院得令身體、精神或其他心智顯有障礙之少年進入醫療機構接受治療。（修正條文第四十二條）

七、少年得對少年法院裁定其應遵守保護被害人命令之救濟管道。（修正條文第六十一條）

八、本法已增訂少年刑事案件中被害人訴訟參與有關規定，不再適用刑事訴訟法相關規定。（修正條文第六十五條）

九、被害人於少年刑事案件之審理程序，得選任律師為代理人，及代理人之閱卷聲請與限制。（修正條文第七十三條之一）

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