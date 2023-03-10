不爽被點名落跑 徐巧芯怒嗆：一年內變「賴清德專家」

徐巧芯發文說自己與賴清德槓上。（資料照）

2023/03/10 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中執會週三（8日）通過「誠信條款」，還要求自家人不要像台北市議員徐巧芯等國民黨人士一樣落跑參選其他公職。看到自己被點名，徐巧芯週四（9日）跳出來表達不滿，嗆民進黨主席賴清德「走著瞧」，還說自己將在一年內「變身賴清德專家」。

民進黨「誠信條款」不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無現任黨席立委之選區除外。此外，據稱，賴清德在會中更點名新北市長侯友宜、議員徐巧芯、游淑慧等人，指這些人蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職，有負選民之託。

對此，徐巧芯9日晚間在臉書發文，「很多人把賴清德說得很神，但在我看來只是玩一點把戲而已，而且還想臭人結果自己膛炸。說真的，如果我們國民黨連賴清德提出的這麼明顯、破綻百出的小動作都無法破解，那我們就真的太遜了。」

徐巧芯接著痛罵：「有種不要『建議』，直接『禁止』所有的帶職參選，那將會包含議員、立委、縣市長，以及副總統，也就是他自己，笑你不敢。賴清德得到權力以後忘了當初的自己，以為在臭別人，結果是膛炸。因為他就是那個從立委辭職選市長，市長又辭職當院長。這話由他來講，擺明把人民腦袋當金魚，一點說服力都沒有。」

她還說：「賴清德其實提出的並非什麼誠信條款，基本上就是藍營都不要的那個現任優先、大局條款。但如果賴清德認為挑戰現任是一種錯誤，他在2019年憑什麼出來挑戰當時是現任總統的蔡英文？他還記得當年被網軍霸凌的那個自己嗎？賴清德點名很多人，詢問如果要當立委為什麼要選議員，為什麼要當總統要選市長？但我們都知道賴清德從頭到尾都是以總統為目標，那你為什麼要選副總統？此外，民進黨超過20席現任立委都是由議員轉戰，賴清德要不要用同樣的標準檢視自己人？有沒有批評過他們一文半句？」

徐巧芯最後嗆聲：「既然賴清德主席大膽點名我，我跟他的樑子算是結上了。未來一年我會變身賴清德專家，而且不只研究他，還會研究他身邊的人和新潮流們。」

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