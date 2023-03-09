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    首頁　>　臺北市

    出門慎防空污！明後天上午空品仍不佳 午後才可望好轉

    今天環境風場為偏東風，西半部地區風速弱且混合層偏低，整體擴散條件不佳，容易累積污染物，造成空氣品質不良。（取自環保署空氣品質監測網）

    今天環境風場為偏東風，西半部地區風速弱且混合層偏低，整體擴散條件不佳，容易累積污染物，造成空氣品質不良。（取自環保署空氣品質監測網）

    2023/03/09 19:06

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕今（9）天西半部擴散條件差，許多縣市的空品測站亮起紅色警示。環保署提醒，預計明後天上午的空品都不太好，午後才會稍微好轉。另外，週日有強烈的冷氣團南下、風速逐漸增強，污染物將往南部移動，冷空氣南下也可能會帶來部分的境外污染，提醒所有民眾都要留意空品預報，減少戶外劇烈活動及做好自身健康防護。

    環保署空保處長蔡孟裕指出，今天環境風場為偏東風，西半部地區風速弱且混合層偏低，整體擴散條件不佳，容易累積污染物，造成空氣品質不良。而後續幾天的氣象條件仍很類似，預計明後天上午的空品都不佳，要等到陽光露臉、混合層高度提高，午後的空品才會稍微好轉。而週日有一波冷氣團南下，風向會逐漸改為東北風、污染物將往南移動。

    另外，冷氣團南下通常也會帶來部分的境外污染物。蔡孟裕說，這波冷氣團南下的確可能帶來境外污染物，不過依照目前監測資料，境外污染狀況並不嚴重，加上環境風場轉為東北風，風速會增強、擴散條件變好，西半部的空氣品質應該會有所改善，境外污染應不至於加劇國內空污情形。

    環保署說，自5日注意到中南部地區空品將有變化，就開始協調台電公司等相關燃煤電廠降載減排；而今天因應北部空品狀況不佳，再透過跨區應變會議協調台電公司增加林口電廠降載，以及擴大麥寮電廠降載量，因應此次空品不良情形。統計5日到今天下午2點，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達6.8億度，減排硫氧化物等污染物共約439公噸，約等於新北市（160萬戶）40天所需電量造成的排放量。

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