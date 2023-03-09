周小平提案殺台獨黑名單 陸委會：中國政協委員水準就是這樣

陸委會新任發言人詹志宏批評，中共對中華民國並沒有任何管轄權，它沒有任何立場來講到我方，周姓人士透露出中國的政協委員，水準就是這樣！（記者陳鈺馥攝）

2023/03/09 17:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共新一屆全國政協委員周小平在政協會議提案，建議對台發布「台省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，戰時將名單上人員擊斃可獲褒獎。陸委會新任發言人詹志宏今天（9日）在例行記者會批評，中共對中華民國並沒有任何管轄權，它沒有任何立場來講到我方，周姓人士透露出中國的政協委員，水準就是這樣！

詹志宏指出，我方立場是維護台海和平穩定，也要捍衛中華民國主權及民主憲政制度持續發展和進步，如果台海之間有任何不是符合大家期待的和平穩定，責任大家都很清楚，現在天上飛、海上走的軍機、軍艦是哪一個國家，大家都很清楚，這對台海和平穩定不是正常現象。

美國眾議院議長麥卡錫近日證實將與蔡英文總統在美國見面，對於總統訪美是否會對台海造成影響？詹志宏表示，中華民國總統出訪及過境相關國家，已經有非常多慣例，我國是主權國家，與國際間從事正常交流 是符合全體國民的期待，中共沒有任何立場發表不當言論。

詹志宏呼籲，特別是中國外交部長對我國做了非常不尊重的發言，要表達嚴正抗議，也呼籲中共當局以平常心和相互尊重態度來看待兩岸關係。

此外，美國國家情報總監海恩斯公開表示，中國國家主席習近平的第三任期會持續推動統一台灣。對於習近平將連任國家主席，第三任期有無可能因為台灣不接受所謂「民主協商」接受統一，中共就發動武統？詹志宏回應，不能接受這個。

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