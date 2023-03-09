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    兩岸航點恢復10+13！交通部：兩岸每週最多可飛420班

    陸委會宣布3月10日起開放兩岸10個定期航班航點，另有13個航點可開放包機。（資料照）

    陸委會宣布3月10日起開放兩岸10個定期航班航點，另有13個航點可開放包機。（資料照）

    2023/03/09 17:16

    〔記者丁奕／台北報導〕中國國務院台灣事務辦公室2月1日向我國提出增加兩岸直航航點，建議除了現行的4個航點，再增其他16個直航航點，陸委會宣布明天（10日）起開放10個定期航班航點，另有13個航點可開放包機。目前5個航點最多可飛211班，另10個航點可飛209班，加起來最高可飛420班。

    據了解，疫情前兩岸直飛航點共61個，實際執飛51個，疫情期間兩岸只剩5個航點，但真正有飛航的僅4個，因上海虹橋機場為了防疫，請相關航班改飛上海浦東機場。

    交通部說，現行開放上海浦東、虹橋、北京、廈門及成都5航點，可飛航班次總數每週211班。今年1月平均每週飛航58班，載客數1.7萬人，載客率5成7；2月平均每週飛航110班，載客數2.6萬人，載客率4成5。

    交通部指出，在現行5航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則審慎評估，新增10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、 重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，雙方航權總數每週209班，定期航班航點規劃明天起開始實施。

    後續依航空公司營運量能及衡平考量下漸進開航，希望在清明假期可優先恢復旅運需求較高之航點，如深圳、廣州等，將有助兩岸健康有序交流。

    交通部指出，對於特定期間有需求，但尚無條件恢復定期航班的航點，另規劃13個航點得申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

    交通部說，包機航點執行細節在相關部會會商後，會盡速由民航局公布。

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