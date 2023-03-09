明起逐步恢復兩岸23航點 觀光局：歡迎中客來台立場不變

陸委會發言人詹志宏表示，3月10日起「恢復兩岸空運客運航點」，包含廣州等10個定期航點，另開放13個包機航點申請。（記者陳鈺馥攝）

2023/03/09 17:21

〔記者陳心瑜／台北報導〕兩岸直航航點目前僅上海浦東和虹橋、北京、廈門、成都5個航點，陸委會今（9日）宣布，明（10日）起恢復兩岸空運客運航點包括廣州等10個定期航點，另開放13個包機航點申請。各界關注是否恢復中客來台觀光，交通部觀光局表示，政府歡迎中客來台觀光旅遊的立場不變。至於何時解除「禁團令」？交通部仍無回應。

觀光局指出，有關重啟中客來台觀光，涉及防疫及對等原則等考量，將持續配合大陸委員會兩岸政策及中央流行疫情指揮中心邊境管制措施，適時因應調整相關作為，並持續由駐陸辦事處進行行銷推廣，以維繫台灣旅遊能見度，並持續與大陸主力送客組團社保持互動聯繫，隨時關注大陸疫情防控政策調整作為及市場動態等相關準備。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，採取逐步放寬的消息對觀光旅遊業來說是利多，兩岸市場在疫情前佔了觀光旅遊業近4成以上的產值、更是航空公司一半以上的產值，因此逐步放寬航點是重要的里程碑，也感謝政府聽到民眾的聲音。

交通部指出，現行開放上海浦東、虹橋、北京、廈門及成都5航點，可飛航班次總數每週211班；3月10日起新增10個定期航班航點，包括深圳、廣州、南京、 重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，雙方航權總數每週209班；另規劃13個航點得申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

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