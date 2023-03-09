陸委會：3/10起恢復兩岸10個定期航點

陸委會發言人詹志宏表示，3月10日起「恢復兩岸空運客運航點」，包含廣州等10個定期航點，另開放13個包機航點申請。（記者陳鈺馥攝）

2023/03/09 16:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸直航航點僅上海浦東和虹橋、北京、廈門、成都5個航點，為恢復兩岸健康有序交流，陸委會今日宣布，3月10日起「恢復兩岸空運客運航點」，包含廣州等10個定期航點，另開放13個包機航點申請。陸委會新任發言人詹志宏表示，這是展現我方最大的善意，希望航點恢復基礎上逐步增加雙方善意與互動。

中國國台辦今年2月已公開喊話，指中國航空主管部門透過「海峽兩岸空運協議」致函台灣，希望台灣優先考慮恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個兩岸直航點。

陸委會發言人詹志宏表示，在現行5航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

詹志宏指出，對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。定期航班航點規劃自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

詹志宏提及，依據蔡總統去年國慶談話指示，在兩岸邊境解封後逐步恢復兩岸健康有序交流，院長上任後亦提示施政應以打造溫暖堅韌台灣為目標，指示陸委會應滾動式檢討小三通及航點等政策，相關機關即已持續就恢復兩岸各層面交流，包括恢復兩岸空運客運航點進行評估及規劃。

詹志宏說明，有關恢復航點議題，經陸委會、交通部、衛福部及相關機關，就旅運需求、可能疫病風險、兩岸交流情勢、航運作業及配套準備、國際相關作法等各方面，蒐整相關資訊，進行多次評估及硏議，完成本規劃方案。

他指出，本次規劃盡量將中方日前提出的恢復航點建議納入，可以說展現了我方最大的善意。由於疫後兩岸交流的恢復及秩序維護，需要雙方共同努力，希望可在此次恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意及良性互動；關於是否先跟中國聯繫過？詹回應，有事先透過空運協議管道機制知會對方。

詹志宏也補充，在恢復航點討論過程中，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下週公布。

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