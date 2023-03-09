CPTPP七月有望啟動新一輪入會討論 外交部：嚴防中國阻台加入

日本、澳洲等11國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）自2018年12月生效。（彭博資料照）

2023/03/09 16:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與中國2021年9月遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），正等待CPTPP完成英國入會案後啟動新一輪入會程序。外交部今天表示，今年7月或許會啟動新會員入會的討論，我國將儘速爭取成立CPTPP台灣入會的工作小組，同時將防範中國的各項阻撓。外交部強調，我國符合CPTPP高標準要求，若因「其他國家」未達標準導致我國延誤入會，對台灣和其他國家都不公平。

英國2021年2月1日正式申請加入CPTPP，迄今逾2年，最近正進行和個別會員國的協商，最新一輪協商是2月底和越南，英方會後表示協商進度良好，期待以符合本國利益及國內優先考量的條件加入CPTPP，並儘快完成協商。另有提出申請的國家包括台灣、中國、厄瓜多、哥斯大黎加。

中國和台灣則在2021年9月先後遞件，後續進展備受各界關注。外交部長吳釗燮近日接受英國「經濟學人」雜誌專訪時表示，包括日本、澳洲、加拿大等主要成員國均同意我國符合該協定高標準的規範，迄今沒有任何國家表示不支持。但由於中國也同時申請加入，鑒於中國對全球經濟的影響力，各會員國在接受台灣入會及面臨中國可能的報復之間，採取更謹慎地權衡處理。

外交部發言人劉永健今天對此表示，我國在2021年正式遞件以來，經過相關部會和各外館的努力，11個會員國均瞭解我國為了入會所做的準備，也認為台灣經貿體制符合CPTPP高標準的要求規範。CPTPP會員目前共識是優先處理英國入會案，以英國入會案為範例處理後續新一輪會員事宜。

劉永健接續指出，各方普遍預期今年7月英國可完成入會談判，亦即CPTPP屆時或將啟動新會員入會的討論，我國將儘速爭取成立台灣入會工作小組。

劉永健直言，CPTPP成員國中不乏與中國經濟關係密切、經貿依存度很高的國家，所以我國會防範中國各項阻撓。我國符合CPTPP高標準要求，若因其他因素，或是其他國家未達標準而導致我國申請入會案延誤，不僅對台灣不公平，對成員國也不公平。

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