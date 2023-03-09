確診免隔離「可請5天病假不扣全勤」 5大族群請假規定一次看

防疫鬆綁新制規劃請假假別。（指揮中心提供）

2023/03/09 15:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布本月20日起，確診後輕症者可免通報、免隔離，不過也因此延伸出確診者若要請假養病的相關方式。指揮中心今天說明五大類對象，包括軍職、公務、教師、學生、勞工等對象適用假別。

20日新制度上路後，確診輕症者由現行的「5+N」改「0+N」天，取消強制隔離，改採自主健康管理，指揮中心發言人羅一鈞說明，已經和各單位主管機關盤點使用假別，包含軍公教學生勞工等5類，以勞工來說，普通傷病假5日內不得扣發全勤獎金。

羅一鈞今天在疫情記者會上說明，民眾最關心的是未來若快篩陽性，還能不能請假在家休息？怎麼請假？他指出，針對各類對象的請假假別，指揮中心有找軍公教勞主管部會來開會討論過，各單位的主管對象類別部分都已經有盤點出來適用假別。

以軍職人員來說，會給予病假；公務人員也給予病假，病假算法從陽性當天算第0天，隔日開始5天病假包括第0天不列入考績或者年度病假日數計算，保障人員權益，「教師也是類似」。

人數最多的勞工用普通傷病假，第0日到次日起5天的新冠快篩陽請病假，不得扣發全勤獎金，特別強調各單位都有建議採取快篩陽性證明可認定作為請假依據，不需特別跑到醫院或診所開立診斷書，可減少民眾奔波之苦。

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