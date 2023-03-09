台北市龍舟賽常青組補助沒了？ 體育局：未取消只是改方式

台北市議員洪婉臻爆料，錦標賽的常青組若在無違規情形下完賽，可補助2萬元且免報名費，如今卻取消補助，還需預先收取報名費；體育局副局長蔡培林回應，補助並未取消，只是做調整、與其它各組一致。圖為2020年台北端午龍舟錦標賽。（資料照）

2023/03/09 16:58

〔記者楊心慧／台北報導〕為鼓勵長者參與運動，台北市國際龍舟錦標賽的常青組過去免報名費，台北市議員洪婉臻爆料，錦標賽的常青組若在無違規情形下完賽，可補助2萬元且免報名費，如今卻取消補助，還需預先收取報名費，她批評台北市長蔣萬安漠視長者權益，應儘速恢復龍舟賽常青組相關補助，讓長輩沒負擔的參與今年龍舟賽。

體育局副局長蔡培林回應，補助並未取消，只是做調整、與其它各組一致，大型龍舟分為有男子組、女子組、混合組，每完成一趟次補助5000元，最多共4個趟次，最高可獲補助2萬元；小型龍舟分為有男子組、女子組、混合組、常青組，其中常青組是50歲以上，每完成一個趟次補助3000元，最多共4個趟次，最高可獲補助1.2萬元

蔡培林表示，起初為推廣常青組參與才祭出補助，如今考量有意願參與划龍舟的人數大增，才將補助改為跟其它各組一致，盼參賽者以成績來取得獎勵，去年總獎金發出284萬元，今年總獎金預計提升至349萬元；至於報名費預繳的部分則是避免有隊伍報名後不參賽，導致其他隊無法報名。

洪婉臻表示，原政策立意良善，多年來成功吸引許多長者參賽、強身健體，如今蔣萬安一上任就風雲變色，取消常青組2萬元補助，且需預先收取報名費，蔣萬安上個月才宣布恢復發放1500元的重陽敬老金，現在卻拿龍舟賽對長者權益開刀，質疑是玩兩面手法，或是挖東牆補西牆。

洪婉臻強調，台北市是六都中第一個邁入超高齡的直轄市，長者權益不容漠視，更不能變成市長的作秀工具，她身為市議員，要請蔣萬安別再講廢話作秀，儘速恢復龍舟賽常青組相關補助，讓所有長輩都能開開心心、沒有負擔的參與今年的龍舟賽。

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