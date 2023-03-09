視察世大運選手村社宅 陳建仁、侯友宜︰中央地方合作推動社宅

行政院院長陳建仁（中左）在新北市市長侯友宜（中右）的陪同下，視察林口世大運選手村社會住宅。（記者陳志曲攝）

2023/03/09 16:19

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長陳建仁今（9）天下午在內政部次長花敬群、新北市長侯友宜的陪同下，視察林口世大運選手村社會住宅，陳建仁與侯友宜兩人互動禮尚往來，雙方都提及中央與地方合作推動社宅，陳建仁也回應侯友宜建議中產以下自用住宅貸款戶支持方案要顧及城鄉落差，表示回去會好好研議。

陳建仁上任後第一個到新北市的行程安排視察世大運選手村社會住宅，在聽取國家住都中心代理董事長花敬群的簡報後，陳建仁表示，居住政策是總統蔡英文很重要的政見，8年要完成20萬戶的目標可望在今年底達成。

陳建仁也提到，中央與地方一起努力推動社宅，連離島的馬祖、金門也開辦了，社宅要讓民眾住得起、住得舒服，甚至在規劃時也重視綠建築、耐震建築等，讓社區變成大家的家，這是社宅的基本概念。

侯友宜在致詞時則說有一個報告跟請求，在租金補貼、中產以下自用住宅貸款戶支持方案，都是中央的美意，要如何做到更落實完整，要考量城鄉差距、家戶所得以及市場的房屋價格，資源要分配均勻，讓民眾能真正受到照顧。

侯友宜強調，新北市幅員遼闊，城鄉差距大，希望院長要多關注，不要讓中央的好意，在執行時落差太大，務必要更細膩的規劃，讓資源能平均分配。

對於侯友宜的建議，陳建仁表示，謝謝侯友宜反映意見，他回去會好好了解；也提及中央與新北市政府的合作，一起創造全民的未來，未來也會繼續與各縣市政府合作。

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