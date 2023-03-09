北市動物之家收容爆量有解 新建計畫通過審議最快明年初動工

台北市動物之家新建計畫今獲得台北市都市計畫委員會審議通過，預計最快明年初可動工、2016年7月完工。（記者鄭名翔攝）

2023/03/09 15:47

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市動物之家新建計畫因私地主反對地目變更，以致全案延宕1年多，台北市動物保護處今提出新方案，在考量時程急迫性及地主意願下，剔除私人土地範圍，其餘均從農業區變更為機關用地，獲得台北市都市計畫委員會審議通過，預計最快明年初可動工、2016年7月完工。

台北市動物之家因犬貓數量長期超收，收容量嚴重不足，因此規劃於原址興建永久建築物並擴增收容動物空間，興建土地面積範圍約1.2公頃，其中14平方公尺的133地號屬私有土地，其餘99.88％均為市有土地。

北市動保處原考量都市計畫完整性，擬向地主徵購私有地，但多數地主主張無必要性，且北市府欲徵收市民土地財產已牴觸最小侵害性，不符比例原則，應遵守憲法保障人民財產權，故反對此計畫案，也使全案因此延宕1年多。

動保處考量時程急迫性、地主意願、徵購費用及程序優先之下，且工程範圍不納入133地號也不影響新建工程，因此提出剔除方案，將133地號私有地維持農業區，其餘範圍則改為機關用地；昨經北市都委會審議，全體委員均無異議，由主席、副市長李四川裁示照案通過。

動保處副處長翁秀雯表示，原設計動物收容量上限僅約700隻，但近3年收容數平均高達1007餘隻犬貓，因此規劃斥資約9.6億元，於原址興建地上4層樓建築、總樓地板面積約9000平方公尺，收容量將可提升至1000隻犬貓，動保處辦公室也會搬遷進駐。

翁秀雯指出，市長蔣萬安也支持在原地興建方案，要求加速進行，因此全案今通過都委會審議後已取得重大進展，後續待內政部審議通過後則完全定案，年底可啟動招標作業，預計最快明年初可動工、2016年7月完工。

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