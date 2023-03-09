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    批國民黨幫侯友宜落跑選總統 綠委：民進黨不當政治負心漢

    2024大選備戰起跑，新北市長侯友宜的動向備受矚目。（資料照）

    2024大選備戰起跑，新北市長侯友宜的動向備受矚目。（資料照）

    2023/03/09 15:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無現任黨席立委之選區除外。民進黨立委劉世芳今（9）日說，民進黨認為民代應做好做滿，反觀國民黨落跑滿天飛，顯見藍綠不同價值觀；民進黨立委林楚茵則批評，國民黨仍鼓勵薪水小偷，幫侯友宜落跑新北市長、鋪路選總統。

    立院民進黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，中執會通過建議現任議員不要參選立委，否則影響社會觀感，黨內選舉提名小組將向有志參選者道德性勸說，但73個區域立委席次的確有部分艱困或特殊選區，民進黨會有不同調整，反觀國民黨有議員還沒就職就轉戰參選，民進黨提出這樣的方向，相信多數黨員都能理解。

    關於「誠信條款」之所以不具強制力，民進黨中執委、立委王定宇說明，民進黨的黨規章必須經過全國黨代表大會，提名條例也須經全代會才能確定，若等到7月份全代會開會，恐怕會來不及；民進黨提醒從政公職對人民的責任，這不僅是對從政黨員的呼籲，也是對支持者表態。

    劉世芳說，民進黨「誠信條款」的強烈建議是正確方向，反觀國民黨落跑議員滿天飛，部分在北北基桃和南高屏的地方民代，剛上任、椅子還沒有坐熱就想出來選立委，可以看出藍、綠兩黨完全不同的價值觀，選票是賦予民代的重要承諾，民進黨認為應該做好做滿，而非「吃碗內看碗外」。

    林楚茵則指出，當選民代是一種責任、也是一項承擔，應認真踏實為民服務，而不是「吃碗內看碗外、占著茅坑不拉屎」，民進黨中執會通過「誠信條款」原則，就是要導正被國民黨帶起的落跑歪風。

    林楚茵批評，民進黨不當政治負心漢，但國民黨不學好，讓剛當選議員落跑去補選，現在又默許當選後連議會都還沒開議的市議員挑戰立委，鼓勵薪水小偷，為了搶位子矇起良心，甚至硬要幫侯友宜落跑新北市長鋪路選總統。

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