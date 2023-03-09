鄭運鵬爆疑似「國民黨議會」監票文件 國民黨：不實偽造、抺黑

南投立委補選爆密錄器爭議，民進黨立委鄭運鵬提出「國民黨議會團件」質疑與監票行動有關，對此，國民黨發言人林家興嚴正澄清，並譴責鄭運鵬抹黑。（記者劉濱銓攝）

2023/03/09 16:14

〔記者施曉光、吳政峰／台北報導〕民進黨立委鄭運鵬今在立法院司法及法制委員會質詢時，爆料有「國民黨縣議員組織文件」，並指稱內容與南投立委補選選舉監票有關。國民黨回應指出，監票爭議事件與國民黨並無關聯，並指該文件應為不實偽造，嚴厲譴責造假該文件人士以及鄭運鵬委員的不實抹黑行徑。

南投縣第二選區4日辦理立委補選，民眾抓到有自稱「全民監票行動聯盟」的成員在多個投票所外偷拍，並記錄投票者的特徵，涉案者還坦承已從事監控3年。鄭運鵬9日質詢時出示一份文件，指爆料者說這是「國民黨議會團件」，內容顯示4個工作任務，其一竟是要求成員在投票所外「設置隱藏式攝影機」及以「特徵表」紀錄投票人數。法務部長蔡清祥表示，將把文件轉交給檢察總長邢泰釗了解。

國民黨發言人林家興質疑，猶記過去綠營臉書側翼曾出具一份偽造台北市長蔣萬安與台北市議員徐巧芯簽名的「網軍建置企畫書」，經對比後明顯造假，而鄭運鵬的哥哥「難攻大士」也經營綠營側翼粉專，更曾轉發假消息，現如今鄭運鵬僅憑一份任何人都可以用電腦製作出來的「國民黨縣議員組織文件」，惡意抹黑、羅織入罪，綠營側翼造假手法竟在國會殿堂再現，國民黨要表達最嚴厲的譴責！

林家興指出，鄭運鵬不善加查證，反擅自動用立委職權於質詢時作不實抹黑爆料的行為，國民黨感到十分遺憾，呼籲鄭運鵬與民進黨勿再使用粗糙抹黑造謠手段傷害台灣民主、降低民進黨自身公信力，他也提醒，如果要舉證他人弊端，應像國民黨於去年九合一選舉時提出鄭運鵬曾赴於中國大陸做生意「賺人民幣」還虧錢的專利申請證明一樣，舉證才有公信力。

林家興強調，南投立委補選當天發生民間監票團體在投開票所外進行「監票」行為，國民黨當時就已釐清確認與國民黨中央、縣黨部與議會黨團沒有關聯，純屬民間團體自發性作為，盼檢調單位秉公執法，還給台灣的民主政治一個公正的選舉環境。

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