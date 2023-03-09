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    首頁　>　臺北市

    輕症免隔離病例將大幅下降 王必勝：預期不會走回頭路

    王必勝表示，新制實施後，估計確診病例會大幅下降，如果短期內沒有看到新的、有威脅性的變異株，或是Omicron之外的變異株，預期不會再有走回頭路的想法或規劃。（指揮中心提供）

    王必勝表示，新制實施後，估計確診病例會大幅下降，如果短期內沒有看到新的、有威脅性的變異株，或是Omicron之外的變異株，預期不會再有走回頭路的想法或規劃。（指揮中心提供）

    2023/03/09 14:57

    〔記者林惠琴／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）輕症免通報、免隔離將於3月20日上路，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，新制實施後，估計確診病例會大幅下降，如果短期內沒有看到新的、有威脅性的變異株，或是Omicron之外的變異株，預期不會再有走回頭路的想法或規劃。

    王必勝指出，指揮中心經常查詢的各國病例統計平台Our World in Data，預計3月9日起不再更新相關數字，國內3月20日新制上路後，確診病例會大幅下降，中間要再計算個案死亡率就很困難，全世界都是這樣，至於會不會增加一些傳播風險?當然有可能，因此要遵守指揮中心的防疫建議。

    外界擔心新制是否會出現霸凌問題？王必勝認為，不覺得有霸凌問題，呼籲遵從指揮中心建議，而依照現在全球防疫趨勢，如果短期內沒有看到新的、有威脅性的變異株，或是Omicron之外的變異株，預期不會再有走回頭路的想法或規劃，也就是不會再回到隔離制度。

    王必勝強調，此次相關制度鬆綁，預計會持續到COVID-19從法定傳染病第五類改到第四類時，屆時因應改類會再做一次檢討。

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