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    緩解護照人潮 領務局新增收件場所、內政部人力支援

    國境解封後，外交部領務局湧入大批申辦護照人潮。（資料照）

    國境解封後，外交部領務局湧入大批申辦護照人潮。（資料照）

    2023/03/09 14:49

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部領務局為緩解護照申辦排隊人龍，下週一（13）起網路預約櫃台將移至隔壁標檢局大禮堂辦理收件，預計會有10至12個櫃台；原領務局場地全轉為現場送件受理櫃台，也會增加至10個櫃台。領務局長何震寰說，同時與內政部協調，將增加36至38名人力支援，使整體處理能量提升，相信能加速民眾申辦時間。

    護照申辦持續爆量，外交部7日宣布，下週一（13日）起將新增鄰近的經濟部標準檢驗局，作為護照申辦案的「第二收件場所」，網路預約櫃台將全數移至標檢局大禮堂（台北市濟南路一段4號），中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為受理現場申辦之用。下週一後請網路預約民眾直接到第二收件場所遞件。

    領務局長何震寰今天出席外交部例會，進一步說明相關規劃。第二收件場所「經濟部標檢局」大禮堂空間，預計可設置10至12個櫃台，工作人員採兩班制，和內政部協調支援，預計新增36至38名服務人員。現場申辦護照或領取護照的民眾則請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

    目前領務局和全國4個辦事處每日共計處理約1萬5千本護照，何震寰說，疫情期間約有300萬本逾期或效期將屆滿護照，現在已經降至約200萬本，辦理護照人高峰估計還會持續半年。

    何震寰表示，領務局人員努力加班，使申請者都能夠準時領照。未來將持續調整護照申辦流程，例中部辦事處也將自3月15日起擴大服務場地，在該處大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃台，以強化服務量能。

    何震寰也再次提醒，目前正值申辦護照高峰期，若民眾近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可在高峰期過後再辦理。首次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者建議先上網預約，或委託符合資格的旅行社代為送件，以節省寶貴時間。

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