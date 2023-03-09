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    首頁　>　臺北市

    海歸牙醫師單膝下跪陳情 吳欣岱︰講公平真的完全搞錯方向

    國際牙醫校友聯合會集結百餘位海歸牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪表達訴求。（資料照）

    國際牙醫校友聯合會集結百餘位海歸牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪表達訴求。（資料照）

    2023/03/09 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕國外牙醫系學生返台實習、國考問題爭論不休，本土小牙醫聯盟憂心政府大開方便之門，國際牙醫校友聯合會日前則集結百餘位海歸牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪陳情，對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，「台灣大多數牙醫師都是認真讀書考上牙醫系，有人可以到國外花錢唸，這樣有公平嗎？」直言「講公平兩個字真的完全搞錯方向」。

    吳欣岱在臉書PO文表示，討論單一個案來證明海歸牙醫師也有表現很好的，非常簡單，但我就問一句，為什麼抗議的時候要包成這樣？海歸的牙醫師們又贊不贊成將學歷透明供患者查詢？

    吳欣岱指出，回歸制度面的討論，台灣的西醫、牙醫師審核機制，因為大學指考的門檻已經十分高了，後端畢業後的國考和實習，本就相對容易、通過率高，如果讓國外學歷醫學生只需要通過後端的考核，進入到市場的執業人員素質會有改變是可想而知。

    吳欣岱直言「我並沒有認為醫師、牙醫師一定要都由功課超好的模範生來擔任，反而認為有更多不同生長背景、拿手領域的人進入醫療業是患者之福，但海歸牙醫師很明顯不是這個狀況。事關民眾的健康權，以現行醫療制度和台灣的醫療文化，我認為衛福部對名額的把關的確應該更加嚴謹。」

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