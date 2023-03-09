軍情動態》美軍研究將AIM-120飛彈掛上烏克蘭戰機 台灣有同樣需求

我國空軍官兵在F16戰機上掛載AIM-120C-7飛彈。（資料照）

2023/03/09 15:38

〔記者吳哲宇／台北報導〕外媒報導，美國有意將「AIM-120」飛彈援助給烏克蘭，不過由於烏克蘭的戰機為MIG-29及蘇愷等俄式戰機，系統不相符，美軍此時正在研究如何調整飛彈與飛機的系統，以便讓蘇式戰機能掛載美式飛彈並發射。

根據軍聞網站「THE WARZONE」報導，若烏克蘭得到「AIM-120」中程空對空飛彈，將使烏克蘭空軍在空戰中擁有巨大優勢。當然，這不是美軍第一次將美製彈藥整合到俄系戰機中，烏克蘭空軍的MIG-29及SU-27戰機就正在使用AGM-88空對地反輻射飛彈，以追蹤並攻擊俄軍的防空雷達和其他無線電發射器。

而近期美國國務院也批准總金額6.19億美元（約新台幣189.54億餘元）、內含200枚「AIM-120C-8」中程空對空飛彈及100枚「AGM-88B」反輻射飛彈的對台軍售案。預計這些飛彈將裝備於我國現役F-16戰機上。至於IDF經國戰機為何無法掛載美國飛彈，原因則與烏克蘭戰機相同。

由於IDF戰機為國機國造，雖然有美國諾斯洛普·格魯曼公司及美方技術協助，但由於合約上戰機任務定位屬於防禦戰機，因此在系統上未獲得美方授權掛載美國攻擊性飛彈，只能採用國造飛彈，並掛載天劍2型空對空飛彈及萬劍空對地遙控子母飛彈。除非美方協助解決系統整合問題，否則無法配掛美製飛彈。

「AIM-120」飛彈為美國1980、1990年代研製的中程空對空飛彈，為「AIM-7」麻雀飛彈的後繼者，且比起後者的半主動雷達導引機制，「AIM-120」飛彈家族採主動雷達導引，射程達50至105公里左右，經過多年的改進，現已屬於相當成熟的精準彈藥，並成為各國美系戰機，以及部份歐系戰機的中程空對空飛彈主力。我國現役F-16戰機掛載的飛彈次型號，為「AIM-120C-5」及「AIM-120C-7」。

近期美方售我的「AIM-120C-8」飛彈，又稱為「AIM-120D」，現為「AIM-120」家族最新型號。除了美國海、空軍已確定採購之外，包括澳洲、日本等印太地區國家，亦已獲美方首肯，啟動採購作業。「AIM-120C-8」等同於美軍最新款「AIM-120D」，其加裝GPS、適形前端天線等，除了提升導航精度、增加獵殺區範圍，反反制、抗干擾能力亦獲得提升。且這款飛彈可搭配我國F-16戰機的「聯合頭盔瞄準系統」及抬頭顯示器一同運用，使飛官得以快速鎖定目標並發射飛彈，其達160公里的射程，對於空軍反制長程目標助益甚大。

烏克蘭米格29戰機。（歐新社）

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