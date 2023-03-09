91歲桃園客運前董事長吳運豐詐領千萬補助款 判刑2年

9旬高齡的桃園客運前董事長吳運豐詐領千萬元補助款，高院今依共同詐欺取財罪判刑2年。（資料照）

2023/03/09 15:00

〔記者楊國文／台北報導〕桃園客運公司被控以浮報大客車購車款等方式，詐領交通部公路總局客運車輛購車補助款1244萬多元，現年91歲高齡的時任桃園客運董事長吳運豐應訊雖否認主導詐欺不法，但高等法院審理認定吳運豐詐欺犯行明確，今依共同詐欺取財罪判決2年徒刑；還可上訴。

其他被告方面，高院亦依共同詐欺罪，將得標廠商雲從龍公司負責人楊冠宇判刑1年8月、緩刑4年及向公庫支付20萬元，業務協理蔡靜宜判1年2月、緩刑3年，並提供80小時義務勞務服務，另有6人仍判無罪。至於時任桃園客運總經理的楊世勳等2位主管，因未上訴，均獲緩刑確定。

根據「交通部公路總局公路汽車客運車輛汰舊換新補助作業要點」規定，客運業者購置車輛時，可檢附資料，由公路總局依合約金額，按比例核撥補助款。

判決指出，2016年11月22日桃園客運因有購車需求，在桃園客運會議室舉辦議價會議，最後由雲從龍公司得標，採購10輛大客車、75輛低底盤公車共85輛。

桃園客運為向交通部公路總局取得溢價的補助車款，雲從龍公司負責人楊冠宇、業務協理蔡靜宜涉配合在訂約時，將每輛公車車價在原得標款上再浮報25萬元，再送交桃園客運董事長吳運豐核可批示，桃園客運則據此向交通部公路總局詐領1244萬3840元補助款。桃園地檢署偵查後，依共同詐欺罪嫌起訴吳運豐等11人。

桃園地院審理時，吳運豐否認犯行，辯稱他只有主持議價會議，並決定雲從龍公司得標金額，但後續簽約則是分層授權，並沒有細看簽呈、契約等資料，不清楚實際上契約是否和議價時的價格有何不同之處。楊冠宇、蔡靜宜等人亦否認不法。

不過，桃園地院審理認為吳運豐確有指示浮報車價，其辯詞不實，考量他屆滿80歲可依法減刑，依共同詐欺取財罪判刑2年徒刑，桃園客運總經理楊世勳判1年10月、緩刑2年，判決確定後向國庫支付20萬元，業務部副組長張輔民判1年2月、緩刑2年；雲從龍負責人楊冠宇判1年8月，業務協理蔡靜宜判1年2月，其餘6人無罪。全案上訴高等法院。楊世勳、張輔民因為均未上訴，已獲緩刑確定。

吳運豐上訴後仍否認犯行，高院審理認定號詞不可採信，考量他年事已高，今仍判2年徒刑；此外，楊冠宇、蔡靜宜改口自白犯罪，高院考量2人已有悔意，且未取得犯罪所得，維判原判外，各諭知緩刑4年、3年，至於一審判6人無罪部份，高院認為無犯罪事證，檢方上訴無理由，仍判6人均無罪。

另外，桃園客運在本案詐取的1244萬多元，因已交回公路總局，高院今宣告不予沒收、追徵。

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