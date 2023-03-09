軍隊螺絲鬆了？ 專家：槍械遺失未上報凸顯複查機制失靈

點45手槍在國軍服役已久，日前已逐步替換為國造T75K3手槍。圖為點45手槍。（資料照、記者王駿杰攝；本報合成）

2023/03/09 14:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍槍枝管制接連出包，海軍教準部龍泉新兵訓練中心1把點45手槍不翼而飛，還被調包為模型槍，無獨有偶，海軍陸戰隊99旅亦發生T91步槍槍機短少2件的離譜情事。專家直指，從基層單位軍械士、單位主官、陸戰隊指揮部、海軍司令部至國防部都責無旁貸，複查機制亦有問題。若這段時間失竊槍械仍有打靶記錄，是否凸顯國軍造假文化尚未根除？軍方務必痛定思痛改進。

海軍教準部昨日晚間發布新聞稿表示，其所屬龍泉新兵訓練中心實施動員裝備先期整備檢查時，發現一把點45手槍機件及作動有異，經專業鑑定判為模型槍，因此已成立專案小組實施械彈清點，主動移送司法單位偵辦﹔隨後，海軍陸戰隊昨晚接著表示，所屬陸戰99旅實施械彈檢查時，發現短少T91步槍的槍機2件，陸戰隊即成立專案小組調查，並移送司法偵辦。

對於國軍接連爆發槍械與槍械部件遺失事件，軍事專家、「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘受訪表示，海軍陸戰隊主戰部隊與新訓單位的訓練強度、打靶頻次，皆高於多數常備部隊。但官兵領取槍枝時，皆經由軍械士確認，單位主官亦須負起清點責任，更上級的陸戰隊指揮部、海軍司令部乃至於國防部亦有督導之責。這兩起事件，已凸顯軍中複查機制失靈，「連檢不夠落實，督察也在混」！

陳國銘也表示，各槍械都有使用者，假如遺失的槍械，還有相對應的射擊成績，「那是誰打出來的」？他直言，槍枝遺失已成既成事實，但關鍵在於，為何事發後未向上通報？事涉單位是否認為「能蓋下來就蓋下來」？以及是否顯示國軍造假文化尚未根除？軍方都務必痛定思痛改進。

龍泉新訓中心為國軍12個新訓旅之一，負責陸戰隊新兵訓練工作，99旅則為駐紮高雄的陸戰隊主戰部隊。至於遺失的「點45」手槍，則為老式的美規「M1911」手槍，現已逐漸被國造T75K3手槍取代。

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