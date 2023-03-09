紓解清明掃墓人潮 北市闢5線免費掃墓公車3/18開跑

紓解清明節掃墓人潮，台北市交通局闢駛5線免費公車接駁，3月18日開始。（圖由首都客運提供）

2023/03/09 14:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕清明節即將到來，湧現大量人潮掃墓祭祖，墓區道路將進行交通管制，台北市交通局今宣布，從3月18、19、26日及4月1、2、3、4、5日，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線免費掃墓公車，這8天從清晨5時30分至下午5時，部分路段禁止汽機車行駛，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

交通局指出，木柵線可從捷運動物園站2號出口搭乘，行經萬福橋、富德靈骨樓等處。南港線行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓等處，軍人公墓線行經南港軍人公墓、忠靈堂；皆可於捷運昆陽站搭乘270、小12、藍25公車，或於捷運南港展覽館站搭乘205、620及645副線至中華科技大學轉乘掃墓公車南港線、軍人公墓線。

崇德線可從捷運麟光站搭乘，行經崇德街、富德公墓辦公室；因崇德街道路狹窄會車困難，以中型公車營運為主。陽明山線行經惇敘工商、陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508、536、小8、小36或於捷運北投站轉乘230、小7及小25公車至惇敘工商轉乘掃墓公車陽明山線。

考量掃墓民眾相當多，交通局表示，富德公墓、南港軍人公墓、陽明山公墓等公墓區主要路口和周邊道路，在上述的8天實施交管，配合闢駛5線免費掃墓公車及復康巴士，各管制點僅准許公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

交通局指出，管制點包括崇德街與富陽街口、研究院路四段與木柵路四段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口，禁止汽、機車通行；文山區木柵路五段與萬福橋口、南港區研究院路三段（中華科技大學）禁止汽車通行，但機車可上路。

交通局表示，陽明山公墓管制點於惇敘工商往陽明山第一公墓路口（行義路與泉源路口），禁止汽車進入。交通局強調，墓區周邊道路狹窄，為便於民眾掃墓及車輛通行，台北市警察局交通大隊將加強交通疏導、取締違規攤販及拖吊違規停車。

因應清明節掃墓人潮，台北市富德墓區、南港軍人墓區實施交通管制，圖為交通管制示意圖。（圖由北市交通局提供）

因應清明節掃墓人潮，陽明山墓區實施交通管制，圖為交通管制示意圖。（圖由北市交通局提供）

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