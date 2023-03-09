本土再度跌破萬例+9403 最近一週病例再降2成

本土病例再度跌破萬例，新增9403例，死亡新增49例。最近一週病例數累計7萬8463例，較前一週下降20.5%，已經是連續第四週下降。（指揮中心提供）

2023/03/09 14:19

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度跌破萬例，新增9403例，較上週四下降31.9%，死亡新增49例；境外移入新增181例。最近一週病例數累計7萬8463例，較前一週下降20.5%，已經是連續第四週下降。

指揮中心發言人羅一鈞表示，3月3日至9日平均每日新增1萬609例COVID-19確定病例，其中為1萬439例本土個案及170例境外移入；另上週平均每日新增研判52例死亡。新增病例較前一週呈下降趨勢。

各縣市上週本土病例平均每日新增為新北市（1,945例），高雄市（1,326例），台中市（1,275例），桃園市（1,207例），台南市（944例），台北市（887例），彰化縣（434例），新竹縣（307例），屏東縣（283例），新竹市（257例），宜蘭縣（253例），苗栗縣（225例），雲林縣（223例），基隆市（180例），南投縣（172例），嘉義縣（158例），花蓮縣（129例），嘉義市（109例），台東縣（68例），金門縣（34例），澎湖縣（21例），連江縣（2例）。另上週死亡個案中，94%具慢性病史、65%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,143,788例確診、18,371例死亡。

此外，在住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢方面，上週機構住民為0.9%，連續四週走降，工作人員則是2月27日起免定期篩檢，因此無相關統計。

至於最新變異株監測結果，本土疫情仍以BA.2.75共22例、67%為大宗，占比與前一週相同，其餘依次為7例BA.5、21%，2例BQ.1、6%，以及1例BF.7與1例BA.2各3%；境外移入則是BA.2.75、BQ.1、BF.7、XBB各1例，各占25%。

指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數雖於高點後下降，惟人數仍多，持續呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

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