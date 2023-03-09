為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    本土再度跌破萬例+9403 最近一週病例再降2成

    本土病例再度跌破萬例，新增9403例，死亡新增49例。最近一週病例數累計7萬8463例，較前一週下降20.5%，已經是連續第四週下降。（指揮中心提供）

    本土病例再度跌破萬例，新增9403例，死亡新增49例。最近一週病例數累計7萬8463例，較前一週下降20.5%，已經是連續第四週下降。（指揮中心提供）

    2023/03/09 14:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度跌破萬例，新增9403例，較上週四下降31.9%，死亡新增49例；境外移入新增181例。最近一週病例數累計7萬8463例，較前一週下降20.5%，已經是連續第四週下降。

    指揮中心發言人羅一鈞表示，3月3日至9日平均每日新增1萬609例COVID-19確定病例，其中為1萬439例本土個案及170例境外移入；另上週平均每日新增研判52例死亡。新增病例較前一週呈下降趨勢。

    各縣市上週本土病例平均每日新增為新北市（1,945例），高雄市（1,326例），台中市（1,275例），桃園市（1,207例），台南市（944例），台北市（887例），彰化縣（434例），新竹縣（307例），屏東縣（283例），新竹市（257例），宜蘭縣（253例），苗栗縣（225例），雲林縣（223例），基隆市（180例），南投縣（172例），嘉義縣（158例），花蓮縣（129例），嘉義市（109例），台東縣（68例），金門縣（34例），澎湖縣（21例），連江縣（2例）。另上週死亡個案中，94%具慢性病史、65%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,143,788例確診、18,371例死亡。

    此外，在住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢方面，上週機構住民為0.9%，連續四週走降，工作人員則是2月27日起免定期篩檢，因此無相關統計。

    至於最新變異株監測結果，本土疫情仍以BA.2.75共22例、67%為大宗，占比與前一週相同，其餘依次為7例BA.5、21%，2例BQ.1、6%，以及1例BF.7與1例BA.2各3%；境外移入則是BA.2.75、BQ.1、BF.7、XBB各1例，各占25%。

    指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數雖於高點後下降，惟人數仍多，持續呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳建仁拍板 3/20起武肺陽性輕症免通報、免隔離
    2023/03/09 11:39

    陳建仁拍板 3/20起武肺陽性輕症免通報、免隔離
    本土+10876再度下降 指揮中心估將持續在1萬例上下波動
    2023/03/08 14:29

    本土+10876再度下降 指揮中心估將持續在1萬例上下波動

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    本土止跌上升+10816、死亡+34 羅一鈞研判維持下降趨勢
    2023/03/07 14:23

    本土止跌上升+10816、死亡+34 羅一鈞研判維持下降趨勢
    日本口罩令將解除 逾4分之1受訪民眾仍會持續配戴
    2023/03/07 14:12

    日本口罩令將解除 逾4分之1受訪民眾仍會持續配戴

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播