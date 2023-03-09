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    背風渦旋作怪 西半部空品一片橘紅 預估週日轉好

    受東風及背風渦旋影響，西半部空品不佳，將持續到周末冷氣團南下，空品才會逐漸改善。。（取自環保署空氣品質監測網）

    受東風及背風渦旋影響，西半部空品不佳，將持續到周末冷氣團南下，空品才會逐漸改善。。（取自環保署空氣品質監測網）

    2023/03/09 14:27

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕西半部今天空品不佳！環保署表示，今天環境風場偏東風，西半部擴散條件不佳，加上背風渦旋作怪將污染帶往內陸，西部多測站空氣品質達紅色警示等級，主要分布於桃園至雲林一帶；預估週末冷氣團南下、風速增強，空品才會改善。

    根據空氣品質監測網，今天早上全台共14測站空氣品質達紅色警示等級，範圍遍布桃園以南至雲林，直到下午1時彰化、雲林空品測站仍是紅色警示；主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧。環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、金門等地區所有族群應減少在戶外活動，竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

    環保署空保處長蔡孟裕說明，這幾天環境風場皆為偏東風，西半部風速弱、擴散不佳，且今天桃園外海有背風渦流，會將污染帶往內陸；雲林、彰化一帶也因為垂直擴散條件差，容易累積污染物。

    蔡孟裕表示，目前已啟動各縣市聯合應變機制，但根據氣象條件，近期天氣較穩定，可能要等到週末冷氣團南下、風速增強，空氣品質才會能夠改善，推估週日過後空氣品質會逐漸好轉。

    據環保署資料，今天至12日白天環境風場為偏東風，西半部位於弱風區，擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；12日晚間至13日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件好轉，中南部位下風處，污染物仍易累積。

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