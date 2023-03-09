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    蔡總統4月將過境美國 僑委會證實規劃僑宴

    僑委會委員長徐佳青於立院答詢。（記者呂伊萱攝）

    僑委會委員長徐佳青於立院答詢。（記者呂伊萱攝）

    2023/03/09 14:11

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導總統蔡英文4月出訪過境美國。僑委會委員長徐佳青今天證實，總統過境美國，僑委會將舉辦4場僑宴，美東地區確定在紐約，美西可能在洛杉磯，目前已有規劃初步草案與日期。

    彭博（Bloomberg）7日報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。總統府、外交部對此均低調，僅表示定案後適時向各界說明。

    立法院外交國防委員會今邀僑委會委員長徐佳青列席報告業務並備詢。國民黨立委陳以信詢問，蔡總統本月底、下月初可能訪美，僑委會是否接到命令舉辦僑宴？

    徐佳青回應，昨天有召開會議，確實有收到相關訊息。至於在美國哪個區域舉辦僑宴，徐佳青表示，還沒完全確定，因為還有中美洲行程，但基本上應舉辦4場；美東地區確定在紐約，美西可能在洛杉磯，但洛杉磯區域大，確切地點待議。徐佳青說自己會隨行，目前已規劃初步草案與日期。

    民進黨立委趙天麟關切，疫情解封後僑委會的出訪計畫。徐佳青回應，在重要國家政策方針下安排出訪是業務重點，今年元首外交更是重中之重；趙天麟追問是否有具體計劃，徐佳青表示，有具體計畫，但未詳細說明。

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