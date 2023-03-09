喊話藍營有意爭取大位者 連勝文︰若私心自用將成歷史罪人

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2023/03/09 15:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日接受網路節目專訪表示，不論是新北市長侯友宜、前鴻海董事長郭台銘或黨內其他想要參選的人，人生走到現在的境界，都不是在求自己的光榮，而是要如何帶領台灣逆轉命運，保家衛國，否則以後會被歷史記錄，因為私心自用，讓民進黨勝選，導致2025年兩岸爆發戰爭，變成歷史罪人，這是面對歷史審判的關鍵時刻，他不相信這些人沒有智慧在關鍵時刻，做出關鍵的決定。

連勝文強調，2024大選國民黨退無可退，一定要贏，要集合全台灣非民進黨陣營、至少5成的人，他不在乎民調的短期波動，全黨只要精誠團結，可能參加大選的幾位前輩一起合作，終究會出現有利的態勢。

為此，連勝文還向有意參選2024總統的民眾黨主席柯文哲喊話，他說，不管自己過去有多麼討厭柯文哲，寧願相信柯文哲的心裡還是有台灣這個地方，對這塊土地的未來與民眾有熱誠，不相信柯文哲會盲目到寧願讓自己變成台灣未來走向滅亡、毀滅與戰爭的負面因素。

對於侯友宜最近被部分黨內人士批評政治智慧不足，經常犯錯，對於重要議題不會論述，只會講「侯侯做代誌」，導致民調一直掉落，已經與民進黨主席賴清德呈現死亡交叉，連勝文表示，他不在乎民調的短期波動，相信只要黨內精誠團結，幾位可能參加大選的人選可以合作，終究可以贏得2024大選。

連勝文緩頰說，私下的侯友宜其實很有想法，經常評論重要事情，只是目前卡在新北市長的身分，不在其位、不謀其政，國家大事以後再來說，況且國家不是只靠一個人，而是一整個團隊。

主持人詢問，國民黨主席朱立倫是否已經打消爭取參選2024總統的念頭，黨內是否確定侯友宜與郭台銘兩人對決？連勝文表示，朱立倫的相關新聞，他是今天才看到，雖然兩人每週都會碰面，他並沒有問朱這個事情，不過朱立倫既然有說「開大門、走大路」，這6個字就已經告訴大家，國民黨不會再重蹈2020大選的錯誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法