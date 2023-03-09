黃健庭代朱立倫表態「民調不納入朱」 藍委解讀朱不選總統

黨秘書長黃健庭幫黨主席朱立倫表態「民調人選不納入朱」，國民黨立委今表示肯定。（資料照）

2023/03/09 14:12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨討論2024年總統提名問題，黨秘書長黃健庭幫黨主席朱立倫表態「民調人選不納入朱」，國民黨立委今表示肯定，認為黃的說法可信，顯示朱已被排除在2024年總統人選外，若最後還有改變，恐怕會對朱的政治生涯有重大傷害。

國民黨2024年總統選舉，即使坊間民調不看好朱立倫，但是國民黨內部分人士仍不排除朱最後參選總統的可能性，黃健庭昨對外表示，朱立倫已經說過很多次，「沒有自己的考量，甚至民調人選可以不納入自己」，只會負責推出最強的人選。

國民黨立委王鴻薇今受訪坦言，黨內確實很多人猜測朱立倫要不要參選總統，但既然黃健庭昨天那樣對外說明，直到現在還沒有任何澄清更正，代表應該就是往這方向走，情況就會更為單純。

「要向朱主席比個讚！」國民黨立委林為洲表示，黃健庭能代表朱立倫的意思，只是沒有從自己嘴巴說出來而已，不會像前主席吳敦義一樣「弄來弄去，弄到翻船」，必須給朱掌聲，因為有權力的人，不去為自己謀可能性，並不容易。

林為洲認為，黃健庭既然這樣說了，要顧及社會觀感，也不太會再改變，因為再改變是自找麻煩，也會對朱立倫自己的政治生涯有重大傷害。

林為洲透露，他昨天有到黨中央，黃健庭有詢問對於2024總統、立委提名的意見，他向黃表示，現在總統要初選恐怕不行，因為要登記，鴻海創辦人郭台銘不可能、新北市長侯友宜也有困難，大概會循桃園市長張善政提名的模式，先民調參考，之後徵詢、協調、徵召的程序，黃當下也表示認同。

國民黨立委洪孟楷指出，朱立倫已講得非常明確，外界就不用在雞蛋裡挑骨頭、字裡行間挑毛病，朱已表態承擔和無私無我的決心，就是總教練，沒有存在上場打球的問題，總教練的工作就是要找出最好的選手，調整出最好的狀態贏得勝利。

洪孟楷說，總統、立委提名都一樣，若只有一個最好人選，就直接提名，若有2個以上人選就協調，協調就有有很多做法跟彈性，如詢問地方意見、民調等，如果最後真的沒辦法，就採用黨章規定的初選辦法，但還沒完成協調前，不會輕易進到初選，避免摩擦跟隔閡。

王鴻薇也指出，朱立倫排除在總統候選人之外及民眾黨主席柯文哲傳以總統候選人身分訪美是近期的「兩個明朗」，代表朱不選總統外，柯也沒有要當郭台銘副手，排除了「郭柯配」，國民黨的方向就不像過去一樣混沌，現在慢慢明朗化，但還是希望能加速。

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